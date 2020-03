Fórmula E: Robert Kubica fez teste privado

Robert Kubica fez um teste privado num Fórmula E para avaliar as possibilidades de ingressar na competição.

O polaco que saiu da F1 no final da época 2019, depois de um regresso altamente improvável, testou várias máquinas para decidir o seu rumo nesta época. Kubica seguiu a via do DTM, mas antes experimentou as sensações de um Fórmula E:

“Vou ser honesto”, disse ele ao wrc.net.pl. “Eu fiz um teste particular num carro de Fórmula E. Eu fiz algumas voltas”.

Kubica deu a entender que a natureza do carro de Fórmula E e os locais de competição do campeonato não eram adequados para sua lesão no braço.

“Por um lado, as corridas acontecem em circuitos de rua onde eu sempre me saí bem”, afirmou. “Mas, por outro lado, a combinação de guiar o carro com faixas muito estreitas não era perfeita para mim.”