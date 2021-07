Fórmula E: reta final em Nova Iorque com Félix da Costa na luta pelo título | AutoSport

António Félix da Costa disputa este fim-de-semana, em Nova Iorque, a 10 e 11ª rondas da época 2021 do Campeonato do Mundo de Fórmula E. O piloto Português é atualmente 3º no campeonato e entra na reta final da temporada apostado em dar tudo nestas seis corridas finais, para lutar pela revalidação do título Mundial de Fórmula E.

A Fórmula E regressa aos Estados Unidos, depois de um ano de interregno, mais precisamente a Brooklyn, para uma jornada dupla de grandes emoções. Numa altura em que a batalha pelo título está ao rubro, com os primeiros dez classificados do campeonatos, separados por 22 pontos, tudo pode acontecer e este fim-de-semana, em Nova Iorque, será fundamental António Félix da Costa somar bons pontos para o campeonato.

Como já referido, António Félix da Costa é atualmente 3º nas contas do campeonato, com 60 pontos, onde Edoardo Mortara lidera surpreendentemente, com 72 pontos, seguido por Robin Frijns com 62. De referir que o circuito de Brooklyn conta com um perímetro de 2,32km e um total de quatorze curvas, estando localizado no terminal de cruzeiros bem no coração do bairro de Brooklyn, com vistas sobre o Buttermilk Channel, a parte mais meridional da ilha de Manhattan e claro a Estátua da Liberdade.

Quanto ao programa do fim-de-semana, como habitual está separado por dois dias, Sábado e Domingo. No Sábado tem lugar as duas sessões de treinos livres, seguida de qualificação, com a corrida (duração de 45 minutos mais uma volta) marcada para as 21h30 (hora Portuguesa), com transmissão em direto no Eurosport e na Eleven. No Domingo a dose repete-se, com nova qualificação e corrida, desta feita com inicio marcado para as 18h30 (hora Portuguesa), sempre com transmissão em direto no Eurosport e na Eleven.

Para votar no António Félix da Costa no FanBoost, clique na imagem ou aqui.

Horários E-Prix de Nova Iorque:

Sábado, 10 Julho

13.00h – 13.45h Treino Livre 1

15.15h – 15.45h Treino Livre 2

17.30h – 18.30h Qualificação e Super Pole

21.34h – 22.30h Ronda 10 Corrida (45 minutos + 1 volta)

Domingo, 11 Julho

12.15h – 13.00h Treino Livre 3

14.30h – 15.30h Qualificação e Super Pole

18.34h – 19.30h Ronda 11 Corrida (45 minutos + 1 volta)