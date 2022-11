Fórmula E: Responsáveis da Porsche entusiasmados com nova era | AutoSport

O Porsche Experience Center em Franciacorta, Itália, foi o palco da apresentação do novo 99X Electric Gen3 da Porsche. Um momento marcante, na primeira vez que o mundo viu a nova máquina germânica, nesta nova era que a estrutura de Estugarda quer que seja de sucesso.

Com a presença da comunicação social, com o AutoSport presente no terreno, a Porsche mostrou o seu novo carro, com a nova dupla de pilotos. Muitas novidades para uma época que se quer repleta de sucessos, depois de três épocas desafiantes na Gen2, onde os resultados ficaram aquém do potencial da equipa. Mas nesta nova era, o entusiasmo é redobrado.

Thomas Laudenbach, Vice-Presidente da Porsche Motorsport mostrou isso mesmo: “Temos o prazer de poder apresentar ao mundo o novo Porsche 99X Electric Gen3. A nossa equipa de desenvolvimento em Weissach tem investido muito trabalho, experiência, alma e coração neste carro. Todos eles podem estar verdadeiramente orgulhosos do resultado. Tal como a nova geração da Fórmula E, o Porsche 99X Electric Gen3 representa um marco tecnológico nas corridas totalmente elétricas. Para a Fórmula E e também para a Porsche, colocar em pista estes novos carros da temporada 9 do Campeonato Mundial de Fórmula E da FIA é um passo significativo para o futuro do desporto automóvel. Estamos ansiosos pelo início da temporada e por uma nova era”.

Também Florian Modlinger, Diretor do programa da Fórmula E não escondeu o seu entusiasmo: “Há uma sensação de antecipação entusiasmada ao entrarmos na nova temporada do Campeonato Mundial de Fórmula E da FIA. A nossa equipa e os nossos pilotos António Félix da Costa e Pascal Wehrlein ainda têm muito trabalho a fazer antes da primeira corrida com o nosso novo Porsche 99X Electric Gen3 no México, a 14 de janeiro. No entanto, estamos confiantes que faremos mais progressos antes do início da temporada e que estaremos numa boa posição quando as cartas forem reordenadas entre as equipas com a chegada dos novos carros. Os novos veículos Gen3, incluindo o nosso Porsche 99X Electric Gen3, irão, assim o esperamos, tornar as corridas ainda mais espetaculares para os adeptos e dar um impulso ainda maior à popularidade da Fórmula E a nível mundial”.