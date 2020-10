Fórmula E: René Rast a tempo inteiro em 2020/2021 na Audi

René Rast irá ser colega de equipa de Lucas di Grassi na Audi, fazendo o campeonato completo de Fórmula E em 2020/2021.

O piloto alemão substituiu Daniel Abt nas últimas rondas do ano, depois da polémica provocada pelo uso de um simracer nas provas virtuais da Fórmula E.

Rast teve uma estreia positiva na competição elétrica, conquistando um pódio e um quarto lugar, nas últimas seis rondas do ano. Ficou no ar a ideia que seria ele a ficar com a vaga, suspeita que se confirma agora:

“As corridas em Berlim definitivamente aumentaram meu apetite por mais, então agora estou ansioso pela minha primeira temporada completa na Fórmula E. Começar neste campeonato mundial pela a Audi é o próximo capítulo na minha carreira e estou realmente ansioso por isso” disse Rast.

O chefe do automobilismo da Audi, Dieter Gass, disse: “Com as suas prestações impressionantes em Berlim, René provou que se sente confortável na Fórmula E e ao mesmo tempo é rápido. Ele conquistou o seu lugar na nossa equipa.”

Di Grassi, dez vezes vencedor da corrida FE, e campeão 2016-17, permanecerá na equipa pela sétima temporada consecutiva.

“Para mim, foi extremamente importante ter dois pilotos que se esforçam para atingir o desempenho máximo”, acrescentou Gass. “Com Lucas e René, conseguimos ter isso de maneira brilhante. Lucas é o piloto com mais sucesso da grelha e está com muita fome de conquistar o seu segundo título. René já deixou uma marca impressionante em Berlim.”

Com a saída da Audi do DTM, um dos pilotos de topo da Audi garante assim um lugar a tempo inteiro na próxima época, estando atualmente na luta pelo tricampeonato no DTM, depois de uma fantástica sucessão de vitórias (quatro), que o catapultaram para o topo da classificação.