Fórmula E: Regresso marcado em fevereiro, na Arábia Saudita

Já há data para o regresso da Fórmula E às pistas. A organização da competição lançou um comunicado onde informa o local e a data da primeira prova do ano.

Pode ler-se no comunicado: ” O E-Prix de Diriyah dará início à Temporada 7 do Campeonato do Mundo de Fórmula E da ABB FIA com as primeiras corridas noturnas da Fórmula E nos dias 26 e 27 de Fevereiro de 2021″.

Ainda este mês, a FE revelará novas datas para o calendário de 2021. Todos os carros FE estão atualmente na América do Sul, tendo sido transportados diretamente dos testes de pré-época no Circuito Ricardo Tormo em Valência, no início do mês passado.