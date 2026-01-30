Fórmula E: Regresso a Miami e Rookie test – Informações e Horários

Depois de dois fins de semana emocionantes, tendo passado por São Paulo e pela Cidade do México, a Fórmula E regressa esta a Miami para a terceira ronda da 12.ª temporada, desta vez no Autódromo Internacional de Miami, numa estreia absoluta do campeonato neste circuito. O evento decorre no sábado, 31 de janeiro de 2026. Nick Cassidy, da Citroën Racing, está a ter um arranque de época fantástico e depois de um pódio e uma vitória, chega à Florida como líder do Mundial de Pilotos.

Depois das vitórias de Jake Dennis em São Paulo e de Cassidy na Cidade do México, o campeonato começa a ter protagonistas em destaque. O neozelandês soma 40 pontos e colocou a Citroën no topo da classificação por equipas, com 44, à frente da Andretti e da Nissan. Em São Paulo, a corrida ficou marcada por um acidente aparatoso do estreante Pepe Martí, que saiu ileso graças aos sistemas de segurança, enquanto no México Cassidy recuperou de 13.º na grelha para vencer com uma estratégia eficaz de Attack Mode.

The need for (Scott) Speed ⚡️@scottspeed scored USA's first-ever Formula E podium back at the 2015 Miami E-Prix 🇺🇸#MiamiEPrix pic.twitter.com/XFpUC7aKNK — Formula E (@FIAFormulaE) January 28, 2026

Os números da pista

Miami acolhe agora a prova num traçado inédito para a Fórmula E, com 2,32 quilómetros e 14 curvas. O circuito já tinha recebido, em 2025, sessões promocionais com o GEN3 Evo, dando alguma familiaridade a parte do pelotão. As anteriores edições do E-Prix na cidade realizaram-se em 2015, no centro urbano, e em 2025, em Homestead, com vitórias de Nico Prost e Pascal Wehrlein, respetivamente.

Teste para rookies

O fim-de-semana contará também com o regresso da sessão de treinos livres para rookies, na sexta-feira, onde todas as equipas serão obrigadas a colocar em pista um piloto estreante. Entre os nomes confirmados estão Ayhancan Güven (Porsche), Abbi Pulling (Nissan), Dennis Hauger (Andretti), Théo Pourchaire (Citroën) e Pepe Martí (CUPRA KIRO).

Nova pista, novos protagonistas, num fim de semana que promete ser, mais uma vez, intenso dentro e fora de pista.

Fim de semana inglório. A minha primeira volta de sábado é a minha volta de qualificação, fico a 0.1 da pole. Na corrida o meu pneu da frente delaminou e comecei a andar para trás até me embrulhar numa confusão. O carro está um foguete, agora é capitalizar. Adoro estes momentos! pic.twitter.com/zEesKG7DIB — Antonio Felix da Costa (@afelixdacosta) January 12, 2026

E quanto a Félix da Costa?

O português dá-se muito bem com os ares dos “states”. Com dois pódios e uma vitória em Nova Iorque, conquistou um sexto lugar pela modesta Amlin Aguri na primeira temporada, na primeira passagem por Miami. No ano passado, arrecadou um pódio com a Porsche. Assim, Miami afigura-se como uma excelente oportunidade para começar a temporada, depois de duas provas marcadas pelo azar, com toques (sem culpa do piloto de Cascais) a comprometerem as corridas feitas até agora.

Se o “gato preto” sair da box da Jaguar, poderemos ver coisas boas de AFC. Motivado pelo segundo lugar nas 24h de Daytona, na categoria LMP2, Félix da Costa tem-se adaptado muito bem à sua nova equipa, melhor até do que o esperado. Mas tem faltado uma pontinha de sorte e evitar os problemas a meio do pelotão. AFC gosta de correr nos EUA e pode ser em Miami que vemos o #13 finalmente a trazer bons pontos para casa.

Horários