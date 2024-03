Fórmula E regressa ao Brasil para o E-Prix de São Paulo | AutoSport

A quarta ronda da 10ª temporada do Campeonato do Mundo de Fórmula E tem lugar no Brasil, com a realização do E-Prix de São Paulo, marcado para 16 de março.

Se o E-Prix de São Paulo teve 114 ultrapassagens e 11 mudanças de líder, culminando num final de cortar a respiração em que os três primeiros pilotos cruzaram a linha com apenas 0,5 segundos de diferença, acredita-se que poderemos assistir a algo do género no regresso do mundial de monolugares elétricos aquele traçado.

A Jaguar TCS Racing venceu em 2023 e com Nick Cassidy, que agora faz parte da equipa, atualmente a liderar o Campeonato do Mundo de Pilotos, a equipa britânica pretende capitalizar o seu forte arranque de temporada e repetir o sucesso do ano passado no Brasil.

Para o piloto brasileiro Lucas Di Grassi, esta corrida tem um significado especial, enquanto o compatriota Sérgio Sette Câmara também tentará causar impacto em casa. Até para António Félix da Costa a prova brasileira é especial, considerando o piloto luso estar em “casa” quando compete em São Paulo.

Sébastien Buemi tem em vista a oportunidade de quebrar o recorde de vitórias na Fórmula E, enquanto o Campeão do Mundo de 2023, Jake Dennis, pretende continuar na senda dos triunfos, depois da vitória em Diriyah.

CLASSIFICAÇÃO DO MUNDIAL DE FÓRMULA E 2024

O desafiador circuito tem 2,933 metros de comprimento e 11 curvas, onde se espera poder ter uma boa dose de ultrapassagens e lutas roda a roda durante toda a prova.

Horário:

15 de março

19:25 – 20:15 Treino Livre 1

16 de março

10:25 – 11:15 Treino Livre 2

12:40 – 14:03 Qualificação

17:03 – 18:30 Corrida