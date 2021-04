Fórmula E: Redenção para Stoffel Vandoorne que venceu a corrida 2 em Roma

Stoffel Vandoorne conquistou uma brilhante vitória na segunda corrida do E-Prix de Roma. O piloto da Mercedes venceu de forma confortável, numa vitória “à lá Mercedes”.

A pista apresentava-se bem mais seca no arranque da corrida do que vimos na qualificação, o que deveria permitir menos erros e incidentes na primeira volta. Mas apesar disso, a corrida começou atrás do Safety Car, numa corrida em que haveria três ativações de Attack Mode (AM).

A corrida começou da pior forma para Nick Cassidy (Virgin Racing), detentor da pole, que perdeu o controlo do carro na curva 3, caindo para 11º lugar, dando a liderança a Norman Nato (Venturi), seguido de Pascal Wehrlein (Porsche) e Stoffel Vandoorne (Mercedes).

André Lotterer (Porsche) voltou a ser penalizado com um Stop & Go de 10 seg. por uma infração técnica antes do arranque da prova.

Cassidy estava a tentar recuperar do prejuízo e subiu duas posições logo a seguir ao seu erro. Entretanto, Wehrlein passou Nato e assumiu a liderança da corrida na volta 3. Stoffel Vandoorne logo a seguir tentou passar Nato e quase imitava a manobra de Lotterer no dia anterior, mas conseguiu passar o francês, que caia de primeiro para terceiro. António Félix da Costa era 14 nesta fase.

Cassidy voltou a ser protagonista pelos piores motivos, pois foi atirado para as proteções da pista por Oliver Rowland (Nissan), caindo para o fim do pelotão, enquanto Rowland ficava para já no sétimo lugar, com uma penalização a pairar sobre o britânico da Nissan, que foi confirmada pouco depois (10 seg.). Na frente, Vandoorne seguia perto de Wehrlein, com Nato a ser pressionado por Max Gunther (BMW).

Vandoorne foi o primeiro do grupo da frente a passar pelo AM , repetindo a estratégia do dia anterior de Jean-Éric Vergne (DS Techeetah), o que se revelaria crucial no desenrolar da corrida.

O fim de semana de Lucas Di Grassi (Audi) terminou mais cedo e a trinta minutos do fim ficava parado em pista num incidente com Sebasiten Buemi (Nissan), que levou a um impacto violento contra as proteções, o que motivou um Full Course Yellow. Nesta fase Wehrlein foi ao AM e Vandoorne ficou na frente da corrida, Félix da Costa já era décimo nesta fase.

No recomeço, Wehrelein foi passado por Alexander Sims (Mahindra) e ficou à mercê de Gunther, com Vandoorne a ganhar alguma distância para a concorrência. Rowland e Edoardo Mortara (Venturi) lutavam pela sexta posição. A vinte minutos do fim, a grande maioria dos pilotos passou pelo AM e na frente Vandoorne mantinha-se na frente, sem problemas com quase seis segundos de vantagem. António Félix da Costa subia para nono lugar, passando Mitch Evans (Jaguar) e pouco depois passava Buemi, em mais uma grande prestação do português.

A última ativação do AM deixou Sims, Wehrlein, Nato e Mortara no top 5, com Vandoorne numa corrida à parte, com cinco segundos de vantagem. Félix da Costa passava por Rowland e subia ao sétimo, já com o grupo do top 6 à vista. e Nato passou Wehrlein e subiu para terceiro, atirando o alemão para fora do pódio.

A oito minutos do fim René Rast teve uma saída de pista, depois de uma quebra da suspensão traseira, que levou à saída do Safety Car, na mesma altura em que Félix da Costa perdeu um lugar para Evans.

A corrida não iria terminar sob Safety Car e teríamos luta até ao final, na última volta que se tornou caótica (três pilotos envolveram-se na curva sete) que apenas por sorte não apanhou Félix da Costa, mas que não afetou as contas na frente do pelotão, com Vandoorne a vencer a corrida, seguido de Sims e Nato a fechar o pódio. No entanto Nato foi penalizado por ter excedido a energia que podia usar e com isso promoveu Wehrlein ao terceiro lugar.

Destaques

Stoffel Vandoorne fez uma corrida brilhante. Aproveitou os erros na frente, a estratégia bem gizada da equipa, que imitou o que a DS fez na corrida de ontem e quando se estabeleceu na frente, manteve um ritmo forte não sendo mais incomodado por ninguém. Alex Sims fez também uma boa corrida e deu um pódio à Mahindra, e as manobras do britânico na corrida revelaram-se cruciais. Norman Nato merecia ter estado no pódio mas infelizmente a infração técnica deitou por terra o trabalho do francês, que teve de ceder o lugar a Pascal Wehrlein, que mais uma vez volta a marcar muitos pontos para a equipa, mas não mostrou ter argumentos para estar no pódio por mérito próprio. A Venturi poderia ter alcançado um resultado excelente mas pois Mortara conseguiu um lugar no top 5, à frente de Gunther que deu o primeiro resultado positivo da BMW.

Mas uma das melhores prestações do dia foi de António Félix da Costa. O português largou de 15º e terminou em sétimo (já com a penalizações atribuídas). Grandes manobras, grande ritmo excelente recuperação e no final pontos importantes para as contas do campeonato.

Destaques pela negativa, tivemos Lotterer que entre toques e penalizações ficou fora dos pontos, a Audi que viu os dois carros abandonarem devido a incidentes de corrida, e a dupla Sam Bird / Nyck de Vries que na tentativa final de passarem ficaram fora dos pontos.

Na classificação temos Bird na frente, seguido de Evans, com a dupla da Jaguar na frente. Vandoorne deu um grande salto na classificação e começa a aproximar-se da frente e Wehrlein, apesar de não muito exuberante até agora, tem marcado pontos de forma regular, dando-lhe o sexto lugar. Félix da Costa é agora décimo.

A próxima ronda está agendada para Valência, na primeira corrida da Fórmula E num circuito dedicado.