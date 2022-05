Fórmula E: Recuperação à vista? | AutoSport

A Fórmula E passa ainda por uma fase de incerteza. Com a saída da BMW, Audi e Mercedes os sinais de abrandamento da competição 100% elétrica eram claros. Mas nas últimas semanas o campeonato tem apresentado o que o futuro pode trazer.

Para Alejandro Agag, a Fórmula E está bem e está no bom caminho e com os recentes anúncios do novo Gen 3 e das novas equipas que vão entrar na competição são sinais de saúde:

“Penso que diz muito”, disse Agag sobre a entrada de novas equipas, citado pelo racefans.net “Há alguns meses atrás, infelizmente, perdemos alguns fabricantes. Sabe como é o desporto automóvel quando se perde um fabricante, parece que é o fim do mundo e tudo isto vai acabar em lágrimas. A Fórmula 1 teve-o numa altura – lembro-me quando a BMW, a Toyota, saíram da competição. Então tivemos um pouco disso há cerca de um ano atrás e houve muitos comentários, “oh, o que é isto? O que está a acontecer?”.

“Definitivamente, isto é um enorme regresso à forma antiga com a Maserati, com a Abt e agora com a McLaren. Penso que é ótimo. Mostra a força da Fórmula E. E mostra que a Gen3 – que é um enorme passo em frente para nós – tem os melhores atores prontos para competir no campeonato. Portanto, penso que é um grande, grande sinal para o futuro do campeonato da Fórmula E”.

Não há dúvida que a Fórmula E está agora melhor do que há alguns meses. A entrada da Abt é positiva, mas os nomes Maserati e McLaren trazem muito mais visibilidade e relevo. Mas falta algo mais. Falta ver o que os novos Gen3 trazem, pois os Gen 2 estão esgotados e as corridas que permitem já não entusiasmam tanto. A mudança do formato de qualificação foi bem sucedida e melhorou o espetáculo, mas ainda falta algo às corridas. Pode ser que os Gen 3 tragam mais sal e pimenta a um prato que foi perdendo sabor ao longo dos anos.