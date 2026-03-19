Fórmula E quer regressar a Itália

A Fórmula E está determinada em regressar a Itália, assumindo o país como uma prioridade estratégica para o campeonato, segundo revelou Alberto Longo, cofundador e responsável pela competição.

Após o fim do E-Prix de Roma em 2023 e a experiência pouco conseguida em Misano no ano seguinte, Itália saiu do calendário. No entanto, os responsáveis da Fórmula E estão já a trabalhar ativamente para inverter essa ausência.

Alberto Longo foi claro ao assumir que o regresso ao país é um objetivo prioritário, mas com novos critérios mais exigentes. A organização procura agora não apenas um circuito, mas um local que combine espetáculo, envolvimento do público e visibilidade mediática.

O dirigente não poupou críticas à experiência em Misano, classificando-a como uma “surpresa muito negativa”, sobretudo por não refletir o verdadeiro potencial da competição nem gerar o entusiasmo esperado junto dos fãs. Ainda assim, não excluiu totalmente um regresso ao traçado no futuro, possivelmente com a próxima geração de monolugares (Gen4).

Entre as cidades em análise surge Nápoles, confirmada como uma das várias opções em discussão. Contudo, Longo manteve alguma cautela, referindo que a Fórmula E está atualmente em negociações com mais de 100 cidades em todo o mundo.

Um dos principais desafios continua a ser logístico: encontrar um circuito urbano que cumpra os requisitos técnicos sem causar grandes perturbações na cidade, garantindo, ao mesmo tempo, espaço para infraestrutura, largura de pista e zonas de apoio.

Alberto Longo:

“Voltar a Itália tornou-se uma prioridade para o campeonato. Mas quando regressarmos, tem de ser um grande evento, com paixão e envolvimento do público desde o primeiro momento. Itália é uma prioridade e esperamos voltar em breve.”