Fórmula E: Quem faz a “fiesta” na Cidade do México? (Informações e Horários)

A segunda jornada do Campeonato do Mundo de Fórmula E, terá como palco o Autódromo Hermanos Rodriguez, na Cidade do México, perante o sempre entusiasta e caloroso público mexicano. Num traçado que habitualmente sorri à Porsche e a Pascal Wehrlein, esperam-se lutas renhidas.
Jake Dennis, da Andretti, que usa a unidade motriz Porsche, foi o vencedor da primeira corrida, marcada por incidentes, Safety Cars, Full Course Yellow e várias desistências, num arranque frenético da temporada.
Dennis, vencedor no México em 2023 e o primeiro a vencer na era GEN3, lidera atualmente o campeonato de pilotos da temporada 12 e chega com vontade de repetir os feitos de Pascal Wehrlein e Lucas di Grassi, os únicos que conseguiram repetir vitórias na capital mexicana. A vitória na Cidade do México tem ganhado importância redobrada, pois nas últimas temporadas, o vencedor da prova acabou por vencer o título de pilotos (Época 9 – Jake Dennis; Época 10 – Pascal Wehrlein; Época 11 – Oliver Rowland). Wehrlein é o piloto que mais se destaca nesta pista com quatro poles no seu nome.
As especificidades do traçado
O traçado, com 2,605 quilómetros e 16 curvas, mantém-se inalterado e inclui a zona icónica do Foro Sol, onde está localizado o Attack Mode. Situado a cerca de 2.240 metros de altitude, o circuito representa um desafio adicional para pilotos e equipas, exigindo uma gestão cuidada da energia e da performance. Ao contrário de outras pistas do calendário, trata-se de um circuito puro, adaptado, e não um traçado citadino. Significa que os níveis de aderência deverão ser ligeiramente superiores. A parca utilização do complexo faz com que as primeiras voltas sejam sempre de limpeza dos detritos e da sujidade da pista, antes de começar a retribuir com níveis de aderência mais adequados.
A ligação entre a Fórmula E e a Cidade do México é uma das mais duradouras do campeonato, com 10 anos de presença no calendário da competição 100% elétrica, apenas superada pela Alemanha e pelos Estados Unidos em número de corridas realizadas.
Félix da Costa em busca dos primeiros pontos
António Félix da Costa começou o ano com boas indicações, mas zero pontos na tabela. O ritmo do piloto português na primeira corrida pela Jaguar foi surpreendentemente positivo para uma primeira prova, com ainda pouco tempo de testes e pouco conhecimento da sua nova estrutura. Com um ritmo forte e uma estratégia perfeita, apenas um incidente provocado por Pepe Marti acabou com as esperanças do piloto luso, que estava na discussão pela vitória. O México é uma excelente oportunidade para afastar o azar e começar a colheita de pontos.
Horários
Sessão
Data
Horário
Treino Livre 1
sexta feira, 9 de janeiro
22:00 – 22:55
Treino Livre 2
sábado, 10 de janeiro
13:30 – 14:25
Qualificação
sábado, 10 de janeiro
15:40 – 16:48
Corrida
sábado, 10 de janeiro
20:05 – 21:00
Classificações
Pos.
Piloto
Nacionalidade
Equipa
Pontos
1
Jake Dennis
Reino Unido
Andretti
25
2
Oliver Rowland
Reino Unido
Nissan
19
3
Nick Cassidy
Nova Zelândia
Citroën
15
4
Pascal Wehrlein
Alemanha
Porsche
15
5
Nico Müller
Suíça
Porsche
10
6
Maximilian Günther
Alemanha
DS Penske
8
7
Joel Eriksson
Suécia
Envision
6
8
Sebastian Buemi
Suíça
Envision
4
9
Nyck de Vries
Países Baixos
Mahindra
2
10
Zane Maloney
Barbados
Lola Yamaha ABT
1
11
António Félix da Costa
Portugal
Jaguar
0
12
Felipe Drugovich
Brasil
Andretti
0
13
Taylor Barnard
Reino Unido
DS Penske
0
14
Pepe Martí
Espanha
Cupra Kiro
0
15
Jean-Éric Vergne
França
Citroën
0
16
Mitch Evans
Nova Zelândia
Jaguar
0
17
Lucas di Grassi
Brasil
Lola Yamaha ABT
0
18
Edoardo Mortara
Suíça
Mahindra
0
19
Norman Nato
França
Nissan
0
20
Dan Ticktum
Reino Unido
Cupra Kiro
0
Pos.
Equipa
Pontos
1
Andretti
25
2
Porsche
25
3
Nissan
19
4
Citroën
15
5
Envision
10
6
DS Penske
8
7
Mahindra
7
8
Lola Yamaha ABT
1
9
Jaguar
0
10
Cupra Kiro
0
