Home   >   VELOCIDADE   >   FORMULA E   >   Fórmula E: Quem faz a “fiesta” na Cidade do México? (Informações e Horários)

Fórmula E: Quem faz a “fiesta” na Cidade do México? (Informações e Horários)

Por a 7 Janeiro 2026 11:57

A segunda jornada do Campeonato do Mundo de Fórmula E, terá como palco o Autódromo Hermanos Rodriguez, na Cidade do México, perante o sempre entusiasta e caloroso público mexicano. Num traçado que habitualmente sorri à Porsche e a Pascal Wehrlein, esperam-se lutas renhidas.

Jake Dennis, da Andretti, que usa a unidade motriz Porsche, foi o vencedor da primeira corrida, marcada por incidentes, Safety Cars, Full Course Yellow e várias desistências, num arranque frenético da temporada.

https://www.youtube.com/watch?v=jnsqI4iI9AY

Dennis, vencedor no México em 2023 e o primeiro a vencer na era GEN3, lidera atualmente o campeonato de pilotos da temporada 12 e chega com vontade de repetir os feitos de Pascal Wehrlein e Lucas di Grassi, os únicos que conseguiram repetir vitórias na capital mexicana. A vitória na Cidade do México tem ganhado importância redobrada, pois nas últimas temporadas, o vencedor da prova acabou por vencer o título de pilotos (Época 9 – Jake Dennis; Época 10 – Pascal Wehrlein; Época 11 – Oliver Rowland). Wehrlein é o piloto que mais se destaca nesta pista com quatro poles no seu nome.

As especificidades do traçado

O traçado, com 2,605 quilómetros e 16 curvas, mantém-se inalterado e inclui a zona icónica do Foro Sol, onde está localizado o Attack Mode. Situado a cerca de 2.240 metros de altitude, o circuito representa um desafio adicional para pilotos e equipas, exigindo uma gestão cuidada da energia e da performance. Ao contrário de outras pistas do calendário, trata-se de um circuito puro, adaptado, e não um traçado citadino. Significa que os níveis de aderência deverão ser ligeiramente superiores. A parca utilização do complexo faz com que as primeiras voltas sejam sempre de limpeza dos detritos e da sujidade da pista, antes de começar a retribuir com níveis de aderência mais adequados.

Esta é a corrida n.º150 da Fórmula E e a corrida n.º50 da Gen 3, um marco relevante para o campeonato que certamente será celebrado durante o fim de semana.

A ligação entre a Fórmula E e a Cidade do México é uma das mais duradouras do campeonato, com 10 anos de presença no calendário da competição 100% elétrica, apenas superada pela Alemanha e pelos Estados Unidos em número de corridas realizadas.

Félix da Costa em busca dos primeiros pontos

António Félix da Costa começou o ano com boas indicações, mas zero pontos na tabela. O ritmo do piloto português na primeira corrida pela Jaguar foi surpreendentemente positivo para uma primeira prova, com ainda pouco tempo de testes e pouco conhecimento da sua nova estrutura. Com um ritmo forte e uma estratégia perfeita, apenas um incidente provocado por Pepe Marti acabou com as esperanças do piloto luso, que estava na discussão pela vitória. O México é uma excelente oportunidade para afastar o azar e começar a colheita de pontos.

Horários

Sessão Data Horário
Treino Livre 1 sexta feira, 9 de janeiro 22:00 – 22:55
Treino Livre 2 sábado, 10 de janeiro 13:30 – 14:25
Qualificação sábado, 10 de janeiro 15:40 – 16:48
Corrida sábado, 10 de janeiro 20:05 – 21:00

Classificações

Pos. Piloto Nacionalidade Equipa Pontos
1 Jake Dennis Reino Unido Andretti 25
2 Oliver Rowland Reino Unido Nissan 19
3 Nick Cassidy Nova Zelândia Citroën 15
4 Pascal Wehrlein Alemanha Porsche 15
5 Nico Müller Suíça Porsche 10
6 Maximilian Günther Alemanha DS Penske 8
7 Joel Eriksson Suécia Envision 6
8 Sebastian Buemi Suíça Envision 4
9 Nyck de Vries Países Baixos Mahindra 2
10 Zane Maloney Barbados Lola Yamaha ABT 1
11 António Félix da Costa Portugal Jaguar 0
12 Felipe Drugovich Brasil Andretti 0
13 Taylor Barnard Reino Unido DS Penske 0
14 Pepe Martí Espanha Cupra Kiro 0
15 Jean-Éric Vergne França Citroën 0
16 Mitch Evans Nova Zelândia Jaguar 0
17 Lucas di Grassi Brasil Lola Yamaha ABT 0
18 Edoardo Mortara Suíça Mahindra 0
19 Norman Nato França Nissan 0
20 Dan Ticktum Reino Unido Cupra Kiro 0
Pos. Equipa Pontos
1 Andretti 25
2 Porsche 25
3 Nissan 19
4 Citroën 15
5 Envision 10
6 DS Penske 8
7 Mahindra 7
8 Lola Yamaha ABT 1
9 Jaguar 0
10 Cupra Kiro 0
