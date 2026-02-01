Fórmula E: primeiros pontos de Félix da Costa

Por José Caetano

António Félix da Costa, no ePrix de Miami, EUA, ronda 3 do Mundial de Fórmula E, somou os primeiros pontos da temporada (4). O português da Jaguar arrancou de terceiro, passou pelo comando e, na volta 26, foi abalroado por Felipe Drugovich, brasileiro da Andretti. Ainda assim, “salvou-se” a oitava posição! O companheiro de equipa Mitch Evans ganhou, somando a 15.ª vitória na categoria, o recorde na categoria!

O início do percurso de Félix da Costa na Jaguar, equipa em que ingressou depois de três temporadas na Porsche, não foi o mais feliz… Depois do incidente em São Paulo que originou a perda de muitos pontos (11.º) e da desistência na Cidade do México, na sequência de colisão, António procurava reencontrar-se com os êxitos no ePrix de Miami. Conseguiu-o na qualificação, com a terceira posição na grelha de partida, mas não repetiu o resultado na corrida com 41 voltas (logo, mais duas do que o planeado, após primeiro arranque atrás do Safety Car, devido ao excesso de água no asfalto originado pela chuva).

“Tenho um ‘alvo’ no carro!”

No Autódromo Internacional de Miami, numa configuração do circuito diferente da estreada pela Fórmula 1 em 2022 (2,320 km “contra” 5,412 km), o português de 34 anos ainda passou pelo comando da corrida, mas o brasileiro Felipe Drugovich, da Andretti, na volta 26, calculou (muito) mal a travagem para a curva 13, a penúltima da pista, e colidiu na traseira do Jaguar I-Type 7 de Félix da Costa. A violência deste embate não originou a desistência de António, mas fez estragos que penalizaram o desempenho do monolugar elétrico até à bandeira de xadrez. Já o ex-Aston Martin F1, após a imprudência, parou nas boxes para reparar o monolugar – asa dianteira nova – e recebeu uma penalização de 10 segundos.

“Deve ter um ‘alvo’ na traseira no carro. Em três corridas, acertaram-me em duas! E o dia estava a ser ótimo, com uma grande qualificação e uma grande corrida até esse momento. Estava a lutar pela vitória. Tive sorte, muita sorte, pude continuar e terminar em oitavo lugar, mesmo com danos no carro. Ambiciona outro resultado, mas ‘salvaram-se’ os pontos. Esta situação não é nova para mim! Nunca podemos desistir e temos de continuar a trabalhar. Provámos que estamos muito rápidos e, por isso, as coisas vão acabar por mudar”, disse-nos Félix da Costa no fim do ePrix de Miami.

Vitória 15 de Mitch Evans

Em Miami, primeira posição para Mitch Evans, à frente dos Porsche de Nico Müller, segundo, e Pascal Wehrlein, terceiro. O neozelandês da Jaguar conseguiu recorde na Fórmula E, comemorando a 15.ª vitória na categoria. Fê-lo arrancando da nona posição na grelha de partida e socorrendo-se de estratégia que surpreendeu todos os adversários, com a ativação tardia dos dois “Modos de Ataque”, programas que aumentam a potência de 300 kW para 350 kW e acionam a tração integral.

“O recorde tem significado especial, mas continua a faltar-me o mais importante, a vitória no campeonato. A equipa necessitava deste resultado. Deu-me um carro muito bom e estivemos perfeitos na execução da estratégia”, afirmou Mitch Evans, que também passa a integrar o clube reservado aos pilotos que totalizam mais de 1000 pontos na Fórmula E, passando a contar com 1025 – os outros são Jean-Éric Vergne (1236), Sébastien Buemi (1088) e Lucas di Grassi (1077). António tem 916.

Em ePrix muito movimentado e com uma mão bem cheia de incidentes, devido ao piso molhado, nem o campeão em título (Oliver Rowland, Nissan), nem o primeiro classificado do campeonato (Nick Cassidy, Citroën) somaram quaisquer pontos, o que teve impacto nas classificações coletivas do Mundial, uma vez que a Porsche, com dois 9XX Electric no pódio, assumiu o comando tanto entre as equipas como entre os construtores.

QUADRO

Classificações

1.º Mitch Evans Jaguar TCS Racing 41 voltas

2.º Nico Müller Porsche +3,151 s

3.º Pascal Wehrlein Porsche +8,827 s

4.º Joel Eriksson Envision Racing +12,394 s

5.º Nyck de Vries Mahindra Racing +16,561 s

6.º Edoardo Mortara Mahindra Racing +17,525 s

7.º Sébastien Buemi Envision Racing +17,718 s

8.º ANTÓNIO FÉLIX DA COSTA Jaguar TCS Racing +18,903 s

9.º Pepe Martí Cupra KIRO +20,576 s

10.º Jake Dennis Andretti +21,102 s

11.º Zane Maloney Lola-Yamaha ABT +21,817 s

12.º Oliver Rowland Nissan +31,075 s

13.º Lucas di Grassi Lola-Yamaha ABT +33,315 s

14.º Taylor Barnard DS Penske +36,131 s

15.º Jean-Éric Vergne Citroën Racing +47,066 s

16.º Nick Cassidy Citroën Racing +1 volta

17.º Norman Nato Nissan +1 volta

18.º Felipe Drugovich Andretti +1 volta

19.º Maximilian Günther DS Penske +2 voltas

Volta mais rápida: Oliver Rowland, da Nissan, com 1.02,316 m na volta 41, à velocidade média de 134 km/h; no “top-10” (1 ponto), Mitch Evans, da Jaguar, com 1.03,291 m na volta 40, à velocidade média de 132 km/h

Próximo ePrix: Jeddah 1 e Jeddah 2, no Circuito de Jeddah, na Arábia Saudita, a 13 e 14 de fevereiro, respetivamente

Mundial de Pilotos

1.º Nick Cassidy Citroën Racing 40 pontos

2.º Pascal Wehrlein Porsche 38 pontos

3.º Jake Dennis Andretti 37 pontos

4.º Oliver Rowland Nissan 34 pontos

5.º Nico Müller Porsche 33 pontos

6.º Mitch Evans Jaguar TCS Racing 26 pontos

7.º Edoardo Mortara Mahindra Racing 26 pontos

8.º Joel Eriksson Envision Racing 18 pontos

9.º Sébastien Buemi Envision Racing 13 pontos

10.º Taylor Barnard DS Penske 12 pontos

11.º Nyck de Vries Mahindra Racing 12 pontos

12.º Maximilian Günther DS Penske 8 pontos

13.º Pepe Martí Cupra KIRO 8 pontos

14.º ANTÓNIO FÉLIX DA COSTA Jaguar TCS Racing 4 pontos

15.º Jean-Éric Vergne Citroën Racing 4 pontos

16.º Zane Maloney Lola-Yamaha aBT 1 ponto

17.º Norman Nato Nissan 1 ponto

18.º Felipe Drugovich Andretti 0 pontos

19.º Lucas di Grassi Lola-Yamaha ABT 0 pontos

20.º Dan Ticktum Cupra KIRO 0 pontos

Mundial de Equipas

1.º Porsche 71 pontos

2.º Citroën Racing 44 pontos

3.º Mahindra Racing 38 pontos

4.º Andretti 37 pontos

5.º Nissan 35 pontos

6.º Envision Racing 31 pontos

7.º Jaguar TCS Racing 30 pontos

8.º DS Penske 20 pontos

9.º Cuprsa KIRO 8 pontos

10.º Lola-Yamaha ABT 1 ponto

Mundial de Construtores

1.º Porsche 88 pontos

2.º Stellantis 63 pontos

3.º Jaguar 56 pontos

4.º Nissan 43 pontos

5.º Mahindra Racing 40 pontos

6.º Lola 12 pontos