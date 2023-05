Fórmula E: Primeira ronda dupla em Jacarta (c/horário) | AutoSport

A Fórmula E regressa a Jacarta no próximo fim de semana, com Nick Cassidy e a sua equipa, a Envision Racing, a liderarem a classificação do Campeonato do Mundo de Fórmula E, depois de terem ultrapassado na classificação Pascal Wehrlein e a TAG Heuer Porsche Formula E Team na última corrida, no Mónaco.

Após a estreia do campeonato na Indonésia na temporada passada, o E-prix de Jacarta de 2023 foi aumentado para ronda dupla (corridas 10 e 11) entre sábado, 3 de junho e domingo, 4 de junho.

Com a vitória no Mónaco, Cassidy soma 121 pontos, mais 20 pontos do que Wehrlein, o segundo classificado no mundial de pilotos. Jake Dennis (Avalanche Andretti) está no terceiro lugar na classificação e Mitch Evans (Jaguar TCS Racing) está apenas a dois pontos de distância, com 94. Jean-Éric Vergne (DS PENSKE) é quinto classificado e António Félix da Costa, da Porsche, ocupa o sexto posto do mundial com 68 pontos somados até agora.

Na classificação por construtores, a Envision Racing saltou para a liderança com 182 pontos, 14 pontos à frente da TAG Heuer Porsche com 169, enquanto a Jaguar TCS Racing ocupa o terceiro lugar com 156 pontos.

A dupla ronda do E-Prix de Jacarta oferece a possibilidade dos pilotos somarem muitos pontos, podendo alterar substancialmente a classificação.

A corrida de sábado terá 36 voltas e 38 voltas estão agendadas para a de domingo, o que significa que as equipas e os pilotos terão de ajustar a sua estratégia ao longo do fim de semana.

HORÁRIO:

Sexta-feira, 2 junho

Treino Livre 1 – 09:25 – 10:15

Sábado, 3 de junho

Treino Livre 2 – 02:05 – 02:55

Qualificação – 04:40 – 05:55

Corrida – 09:03 – 10:30

Domingo, 4 junho

Treino Livre 3 – 02:05 – 02:55

Qualificação – 04:40 – 05:55

Corrida – 09:03 – 10:30

Foto: Sam Bagnall