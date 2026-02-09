Fórmula E: Primeira jornada dupla na Arábia Saudita – Informações e horários

Na quarta jornada da temporada 2025/26 da Fórmula E, temos a primeira jornada dupla, com palco em Jidá, na Arábia Saudita. É também o regresso das corridas noturnas, num fim-de-semana promete forte competitividade, com os cinco primeiros do campeonato separados por apenas sete pontos após três rondas, e com o regresso do PIT BOOST a influenciar decisivamente as estratégias.

Presenting your Championship standings after Round 3 in Miami 🍿#MiamiEPrix — Formula E (@FIAFormulaE) January 31, 2026

O campeonato até agora

As primeiras provas da época, disputadas em São Paulo, Cidade do México e Miami, confirmaram o carácter imprevisível do campeonato. Jake Dennis venceu na ronda inaugural com a Andretti, quebrando um jejum que já durava desde a passagem por Diriyah, em 2024. Seguiu-se Nick Cassidy, atual líder do campeonato, que triunfou para a Citroën Racing, o primeiro triunfo da marca francesa, enquanto Mitch Evans levou a Jaguar TCS Racing ao topo numa corrida chuvosa em Miami, tornando-se o piloto mais vitorioso de sempre da Fórmula E, com 15 vitórias.

O campeão em título Oliver Rowland (Nissan) perdeu terreno na última prova, enquanto a dupla da Porsche permanece no top-5, com Pascal Wehrlein em segundo no campeonato e Nico Müller a conquistar a sua primeira pole position.

Mitch Evans charging from P7 all the way up to P3 in ATTACK MODE 👌#MiamiEPrix pic.twitter.com/D9OzegchU3 — Formula E (@FIAFormulaE) February 3, 2026

O regresso do PIT BOOST

Em Jidá regressa o PIT BOOST, sistema obrigatório numa das duas corridas do fim-de-semana, que concede um aumento temporário de energia em paragem nas boxes e altera profundamente as táticas de prova, limitando ainda o uso do ATTACK MODE.

Implementado no ano passado, é um novo tipo de pit stop rápido introduzido na Fórmula E, em que o carro recebe uma recarga parcial da bateria em poucos segundos, através de um sistema de carregamento de alta potência (cerca de 600 kW) na box. Nessa paragem obrigatória, o monolugar ganha aproximadamente 10% de energia adicional, o que lhe permite usar mais potência ao longo da corrida e reduzir a necessidade de poupança agressiva de energia.

Do ponto de vista desportivo, o pit boost adiciona uma camada estratégica semelhante a uma janela de pit stops em Fórmula 1, já que as equipas têm de escolher o momento ideal para parar, equilibrando perda de posição na pista com o ganho de energia e ritmo no final da prova. A FIA define previamente em que corridas e em que “janela” de estado de carga da bateria o pit boost pode ser usado, o que obriga as equipas a planear ao milímetro quando colocar o piloto nas boxes. Para este fim de semana, teremos um PIT BOOST e uma ativação de Attack Mode.

EVO Sessions

O programa inclui também as EVO Sessions, iniciativa que volta a colocar criadores de conteúdos ao volante dos monolugares elétricos, após o sucesso da edição anterior. As corridas noturnas trazem desafios adicionais ao nível de pneus e eficiência energética, embora as temperaturas mais baixas favoreçam a gestão das baterias. Tal como em eventos anteriores na Arábia Saudita, a organização recorrerá a energia renovável para a operação do circuito.

HERE WE GO! Our FULL Evo Sessions line up 😍 Are you Team Señor Frogs or Team Quickstars? Let us know! ⬇️ pic.twitter.com/LGjbYfFBsF — Formula E (@FIAFormulaE) February 7, 2026

Félix da Costa contra o azar

António Félix da Costa chega à Arábia Saudita depois de ter pontuado pela primeira vez esta temporada, com três corridas pautadas pelo azar e por toques que comprometeram potenciais bons resultados. Em São Paulo e no México ficou a zeros. Na prova brasileira estava na luta pela vitória e foi abalroado por Pepe Martí, um cenário semelhante ao que aconteceu em Miami, com Felipe Drugovich a medir mal a travagem e a bater com alguma violência no Jaguar do piloto de Cascais que ainda conseguiu terminar nos pontos. No México também sofreu um toque que acabou por atirá-lo para fora do top 10.

Tem sido um arranque de temporada complicado e AFC não se tem dado propriamente bem com os ares sauditas. A primeira visita a Riade foi bem sucedida e o piloto português venceu na estreia do traçado de Diriyah (2018) onde conquistou mais um pódio em 2021. Desde então, o piloto português não tem conseguido bons resultados e o melhor que conquistou foi um nono lugar, já em Jida, novo palco saudita, com a Fórmula E a estrear-se no Jeddah Corniche Circuit no ano passado.

Do lado positivo, a competitividade e ritmo de AFC tem sido claramente positivas e o terceiro lugar na qualificação de Miami comprova a boa velocidade. O problema tem sido estar no sítio errado, à hora errada. Talvez a sorte volte a sorrir em Jidá.

Horários

Quinta-feira, 12 de fevereiro

Treino Livre 1 – 17:00

Sexta-feira, 13 de fevereiro

Treino Livre 2 – 10:30

Qualificação – 12:40

Corrida – 17:05

Sábado, 14 de fevereiro