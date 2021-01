Fórmula E pretende ter um calendário com 15 corridas

A Fórmula E pretende ter um calendário de 15 corridas nesta que é a temporada de estreia como Campeonato do Mundo da FIA. Para o co-fundador da série, Alberto Longo, a presença de adeptos nos circuitos também é algo que poderá acontecer nesta temporada.

A Fórmula E já efetuou alterações ao seu calendário, com a Arábia Saudita a receber duas corridas, ainda sem público. A Espanha também realizará o seu primeiro E-Prix, no circuito Ricardo Tormo, em Valência, palco habitual dos testes de pré-temporada da série.

Para já, são oito corridas planeadas, mas o campeonato pretende ainda fazer mais sete corridas. Ao motorsport.com, o co-fundador, Alberto Longo, explicou que: “Temos um objetivo otimista e agressivo de fazer 15 corridas durante esta temporada. Será a temporada com mais corridas. Com a pandemia, será um grande desafio”.

De acordo com a mesma publicação, a Fórmula E está em conversações para uma corrida em Londres, Nova Iorque, Berlin e Sanya (China), com Seul a ser adiada para uma data posterior. Assim, uma destas pode ser uma ronda dupla, para completar o objetivo colocado por Longo.

Para além desta possibilidade de calendário, Longo continua confiante de que os adeptos poderão estar presentes em algumas corridas nesta temporada, afirmando que: “as corridas que temos no calendário estão lá porque estamos confiantes de que poderemos ter público. É um fator importante e decisivo para nós. Ainda não temos confirmação em nenhum destes eventos, mas em princípio, com todas as medidas acordadas, adoraríamos ter público”.

FÓRMULA E CALENDÁRIO 2020-21 ABB FIA ACTUALIZADO ATÉ AO MOMENTO

Diriyah E-Prix: 26 de Fevereiro*

Diriyah E-Prix: 27 de Fevereiro*

Roma E-Prix: 10 de Abril**

Valência E-Prix: 24 de Abril**

Mónaco E-Prix: 8 de Maio**

Marrakesh E-Prix: 22 de Maio

Santiago E-Prix: 5 de Junho

Santiago E-Prix: 6 de Junho

*À porta fechada

** Sujeito a homologação de circuitos