Fórmula E, Portland: René Rast começa com o melhor tempo no TL1, Félix da Costa foi nono | AutoSport

O traçado de Portland recebeu a primeira sessão de treinos da Fórmula E. René Rast, da McLaren, estabeleceu um tempo de 1:09,054 que o colocou no topo da tabela de tempos. O DS PENSKE de Jean-Eric Vergne ficou apenas 0,172s atrás dele para terminar em segundo, com o NIO 333 de Dan Ticktum a completar os três primeiros.

Mais uma vez, a competitividade foi nota dominante, com quinze carros a caberem num segundo, o que mostra as curtas diferenças que separam os pilotos do campeonato 100% elétrico. À medida que os pilotos se familiarizavam com o circuito de 3,221 km, os tempos caíam a pique. Rast tornou-se o primeiro piloto a bater o recorde de velocidade média de sempre da Fórmula E de Sacha Fenestraz. Claramente um circuito que vai ser rápido. Edoardo Mortara, da Maserati MSG Racing, registou a primeira volta a 160 km/h de média na história da Fórmula E. O Jaguar TCS Racing de Mitch Evans atingiu a velocidade máxima de 276,6 km/h na última volta da sessão, uma marca impressionante que acompanha Sam Bird, da Jaguar, que também se tornou o primeiro piloto a atingir a velocidade de 275 km/h pela primeira vez na história da Fórmula E.

Como seria de esperar, houve alguns exageros e alguns excessos, enquanto os pilotos descobriam os limites da pista. António Félix da Costa foi nono, a +0.687 o que o deixa relativamente perto dos melhores tempos.

O segundo treino está agendado para as 18: 30, com a qualificação agendada para as 20: 40. A corrida acontece à 1:03 da manhã