Fórmula E, Portland, Félix da Costa: “Um pódio é sempre bom” | AutoSport

António Félix da Costa esteve perto de festejar a vitória, mas esta escapou-lhe por pouco. O português iniciou o ataque um pouco cedo demais e Nick Cassidy conseguiu medir melhor esse momento e acabou por vencer. Também Jake Dennis passou Félix da Costa mesmo no final, com o português a ter de levantar um pouco o pé para chegar ao fim. Mas o terceiro lugar foi um resultado positivo para o piloto luso, que se mostrou satisfeito com o pódio e a prestação do fim de semana. AFC estava pronto para ajudar Pascal Wehrlein, mas o seu colega não compareceu na luta pela vitória e o #13 aproveitou para beber um pouco de champanhe:

“A equipa e eu pensamos que aquele era o momento certo para ir para a frente da corrida. Mas o Nick revelou-se um pouco mais inteligente do que nós e o Jake acabou por nos passar no final também. Estou feliz, um pódio é sempre bom. Foi um dia sólido da minha parte e por parte da equipa. Não sei como estão as contas agora, mas o Pascal estava na liderança do campeonato quando chegamos aqui. O objetivo era ajudá-lo e estava pronto para isso. Mas se ele não estivesse na luta pela vitória, seria a minha vez de tentar. Foi o que fizemos. Faltou-nos um pouco, mas um pódio é sempre bom.”

Foto: Simon Galloway / Fórmula E