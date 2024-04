Fórmula E: Porsche vai recorrer da desclassificação de Félix da Costa e avalia “outras medidas”

A TAG Heuer Porsche Formula E Team declarou a intenção de recorrer da decisão da FIA de desclassificar António Félix da Costa da primeira corrida do E-Prix de Misano, garantida com um belo desempenho do piloto luso, acompanhada de uma inteligente gestão da energia do monolugar germânico. Além disso, a Porsche admite estar a “avaliar outras medidas”.

António Félix da Costa foi desclassificado da sexta ronda do Campeonato do Mundo de Fórmula E porque a FIA considerou que a mola do amortecedor do acelerador do carro nº 13 não estava em conformidade com um dos três itens opcionais declarados. Desta forma, fez saber a Porsche que vai recorrer dessa decisão.

“O vencedor da corrida do E-Prix de Misano, António Félix da Costa, foi desclassificado da 6ª ronda do Campeonato do Mundo ABB FIA Formula E por uma infração técnica, na sequência de uma investigação da FIA”, lê-se numa publicação da equipa na sua página oficial da rede social X (antigo Twitter). “Pouco depois da decisão ter sido tomada, a TAG Heuer Porsche Formula E Team declarou a sua intenção de recorrer da decisão da FIA e está a avaliar outras medidas”.

Pouco depois de ser conhecida a decisão e publicada pela Fórmula E, o vencedor da prova de hoje em Misano respondeu no Instagram ao facto de ter sido desclassificado. “A mola do amortecedor do acelerador era uma peça original da Spark que foi usada durante todo o ano passado e foi removida do regulamento sem notificação às equipas… quantos outros carros estão a usar esta mola?”, comentou António Félix da Costa na página do campeonato do mundo naquela rede social.

Foto: Simon Galloway/Fórmula E