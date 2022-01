Fórmula E: Porsche Taycan é o novo Safety Car | AutoSport

A Fórmula E terá um novo Safety Car para esta época e o Porsche Taycan é a máquina escolhida para estar às ordens do português Bruno Correia. Com a sua potência de até 560 kW (761 cv), o Taycan Turbo S é a escolha ideal para este papel crítico. O modelo emblemático da gama Taycan acelera de 0 a 100 km/h em 2,8 segundos e atinge uma velocidade máxima de 260 km/h.

A conversão exigiu a instalação de uma rollcage e assentos de competição com cintos de segurança de seis pontos, bem como o sistema de iluminação do Safety Car e o Sistema Marelli Logger, enquanto as luzes intermitentes foram integradas nos pára-choques. Bruno Correia, o piloto de longa data da Fórmula E Safety Car terá também ao seu dispor um extintor de incêndio e um sistema de comunicação de alta tecnologia.

Concebido para ser mais do que apenas o Safety Car da Fórmula E, a pintura marcante do Taycan tem as cores das onze equipas do campeonato e as da FIA e Fórmula E – simbolizando o empenho de todos os envolvidos na Fórmula E e o caminho comum em direção ao futuro das corridas motorizadas totalmente elétricas.