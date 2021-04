Formula E: Porsche lidera terceiro treino livre em Valência, Félix da Costa 22º

Depois da grande confusão que foi o dia de ontem, a Fórmula E faz hoje reset e tem mais um dia de competição pela frente.

Andre Lotterer, da Porsche, depois de mais uma péssima corrida liderou o treino, húmido e frio, à frente do colega de equipa Pascal Wehrlein e Sam Bird, da Jaguar Racing.

As condições complicadas apanharam vários pilotos, mesmo quando o sol matinal atravessou as nuvens. Edo Mortara foi a primeira vítima depois de bloquear os pneus traseiros do seu Venturi saindo de pista e provocando bandeira vermelha.

Oliver Rowland (Nissan e.dams) tinha estabelecido o ritmo inicial, mas uma vez que as voltas com potência máxima começaram no final da sessão, Sergio Sette Camara (DRAGON / PENSKE AUTOSPORT) foi a referência.

Lotterer, Wehrlein, Bird e Nick Cassidy (Envision Virgin Racing), todos eles passaram o brasileiro, com Norman Nato (ROKiT Venturi Racing), Lucas di Grassi (Audi Sport ABT Schaeffler), Stoffel Vandoorne (Mercedes-EQ), Jake Dennis (BMW i Andretti Motorsport) e Nyck de Vries (Mercedes-EQ), vencedor da 5ª ronda, completando o top 10.

Como sempre, não se trata inteiramente de ritmo puro no treino. A gestão da energia provou ser o fator chave para as equipas se concentrarem neste fim-de-semana – com ajustamentos na estratégia a serem sem dúvida ensaiados para a 6ª Ronda.

António Félix da Costa foi apenas 22º, com o seu colega de equipa Jean-Éric Vergne a ser 18º, com a equipa talvez mais focada em trabalhar a gestão de energia, uma vez que a máquina provou ontem estar competitiva.

A qualificação está agendada para as 9 e a corrida para as 13. Ainda pode votar no FANBOOST AQUI