Fórmula E: Porsche já entrou na nova era | AutoSport

A Geração 3 da Fórmula E aproxima-se a passos largos e a Porsche já mostrou a sua nova máquina para a época 2023. Na quarta época da marca na competição 100% eletrico, a Porsche espera que a mudança de paradigma traga também mais sucesso.

O Porsche 99X Electric Gen3 é a chave da porta de entrada deuma nova era da Fórmula E. O carro 100% elétrico, desenvolvido no Centro de Desenvolvimento Porsche em Weissach, foi mostrado ao mundo no Centro de Experiência Porsche em Franciacorta, Itália. Irá para a pista com a TAG Heuer Porsche Formula E Team no Campeonato do Mundo de Fórmula E da ABB FIA, na temporada 2023 com Pascal Wehrlein e o português António Félix da Costa aos comandos dos dois monolugares.

Como acelerador de tecnologias de mobilidade inovadoras e sustentáveis, a Fórmula E trouxe o emocionante desporto motorizado às pessoas que vivem nas grandes cidades desde 2014. A caminhada da Porsche começou em 2019/2020, primeira época da marca alemão na competição, com André Lotterer (vindo da DS Techeetah)e Neel Jani (piloto de testes) como dupla de pilotos. A estreia foi prometedora com um pódio (2º posto) na primeira corrida da época, Diriyah. Mas o resto da época não deu tanto quanto o inicialmente esperado e a pandemia veio complicar a primeira época da equipa, com um oitavo lugar final. A segunda época, ja com Pascal Wehrlein a ficar com a vaga de Jani, acrescentou mais dois pódios aos dois conquistados na primeira temporada, mas os resultados voltaram a não ser o que se esperava de uma Porsche que entrou na competição para vencer e se destacar, conquistando novamente o oitavo posto. A época passa trouxe mais competitividade e a primeira vitória, pela mão de Wehrlein (na primeira dobradinha da Porsche, no México), mas se a época começou até relativamente bem, a equipa foi perdendo gás e o resultado final foi um sétimo lugar, apesar de menos pontos conquistados em relação ao ano anterior.

Ficou sempre a sensação de que se esperava muito da Porsche, mas que a equipa, por algum motivo, não foi capaz de dar. Todos se lembravam da forma dominante como a Porsche entrou e dominou o WEC mas na Fórmula E (competição muito diferente) essa entrada forte não se repetiu.

Mas agora temos uma nova geração. Os Gen 3 trazem uma lufada de ar fresco a uma competição que precisava de se reiventar, depois da saída de cena de grandes marcas. Outras grandes marcas se juntaram à competição e a Porsche surge agora determinada em mostrar o seu pedigree. As mudanças são muitas, a começar pela dupla de pilotos. Wehrlein mantém-se, mas a entrada de Félix da Costa mostra a forte aposta da equipa. O português é um dos melhores da competição, campeão e com muita experiência em equipas de topo. Traz a garra e a determinação habitual e o conhecimento de como uma equipa campeã deve trabalhar, um upgrade significativo. Além disso, a sua jovialidade e irreverência fazem dele um dos pilotos mais carismáticos e acarinhados do paddock, trazendo alguma luz e calor a uma equipa algo cinzenta e fria. A Porsche fica com uma grande dupla de pilotos, uma das melhores e no capitulo humano, parece ter feito a aposta certa.

Do lado da máquina há também muitas novidades que foram apresentadas hoje em Itália.

Os novos carros Gen3, como o Porsche 99X Electric Gen3, são os carros de corrida elétricos mais rápidos, mais leves, mais potentens e mais eficientes alguma vez construídos. Foram especificamente concebidos para duelos roda-com-roda em circuitos citadinos, nas fascinantes grandes cidades do mundo onde a Fórmula E tradicionalmente disputa as suas corridas.

O conceito global do Porsche 99X Electric Gen3 e os outros veículos da nova geração da Fórmula E constituem um grande passo evolutivo. Os veículos perderam peso e apresentam uma distância entre eixos mais curta e uma largura mais estreita. Embora a bateria tenha diminuído em tamanho, é mais potente. A proporção de energia de recuperação tem crescido. A aerodinâmica e o design também sofreram modificações. Tudo considerado, os novos veículos são mais ágeis, o que também melhora o desempenho na pista de corrida.

A intenção por detrás dos novos carros Gen3 é estabelecer novas referências no desporto automóvel em termos de desempenho, eficiência e sustentabilidade. Este é o objetivo declarado pela FIA e Fórmula E. Para a sua quarta temporada na Fórmula E, a Porsche desenvolveu o novo Porsche 99X Electric Gen3, um carro muito diferente do seu predecessor:

O desempenho: O desempenho dos novos veículos Gen3 aumenta de 250 para 350 kW (476 cv).

Unidade motriz: Desenvolvido internamente pela Porsche Motorsport com uma potência máxima de 350 kW no eixo traseiro – 100 kW a mais do que a geração anterior (Gen2).

Travões: O novo grupo propulsor dianteiro adiciona 250 kW aos 350 kW na traseira, resultando numa recuperação de energia com uma potência até 600 kW – mais do dobro da capacidade regenerativa dos veículos da Gen2. Travão de fração adicional controlado por uma unidade Brake by Wire

Eficiência: O motor elétrico atinge cerca de 95% de eficiência energética em comparação com cerca de 40% para um motor de combustão interna. Mais de 40 por cento da energia utilizada é recuperada através da travagem regenerativa.

Capacidade de carga: A nova capacidade de carga de ultra-alta velocidade dos veículos Gen3 deve acrescentar cerca de 600kW de energia durante a corrida. Isto significa que os carregadores da nova geração da Fórmula E serão quase duas vezes mais potentes dos carregadores comerciais mais avançados do mundo. Além disso, a tecnologia de carregamento rápido deverá garantir um desempenho consistentemente elevado da bateria.

Sustentabilidade: Segundo o fabricante de componentes (Williams Advanced Engineering), as células da bateria dos novos carros da Gen3 são feitas de minerais de fonte sustentável. Após cada época, as células da bateria devem ser reutilizadas ou recicladas. Para a construção da carroçaria em fibra de carbono, o fabricante (Spark Racing Technologies) declara que a fibra de carbono usada é reciclada a partir de veículos Gen2. Isto deverá reduzir a pegada de carbono da produção em mais de dez por cento. Para determinar medidas que possam ajudar a reduzir o impacto ambiental, a pegada de carbono dos novos veículos de Fórmula E é medida desde o início da fase de conceção. Todas as emissões inevitáveis serão compensadas como parte do compromisso líquido zero de carbono da Fórmula E.

O novo visual marcante do Porsche 99X Electric Gen3 foi inspirado pelo propósito da marca Porsche “Driven by Dreams”. Significa individualidade, singularidade e um zelo progressista orientado para o futuro que também apela a um grupo-alvo mais jovem.

Esta é a nova máquina da Porsche. O carro que iremos seguir com mais atenção e que, esperamos nós, nos dê grande motivos de alegria. A Porsche quer vencer, Félix da Costa também quer vencer e nós temos muita vontade de os ver triunfar.

https://www.youtube.com/watch?v=9WiZre9NRcI