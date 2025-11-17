Fórmula E: Porsche confirma segunda equipa no início da Gen 4

A Porsche confirmou que irá inscrever uma segunda equipa de fábrica em Fórmula E a partir da era Gen4, que terá início competitivo no final de 2026. Com esta decisão, o construtor alemão tornar-se-á o primeiro na história da categoria totalmente elétrica a operar duas formações oficiais, reforçando o seu compromisso com a modalidade após a saída do Mundial de Endurance.

No total, a Porsche passará a alinhar quatro monolugares de fábrica distribuídos por duas equipas, todas sediadas no centro de desenvolvimento de Weissach. Paralelamente, continuará a apoiar uma equipa cliente. A organização da Fórmula E já confirmou que a Porsche adquiriu uma segunda licença para viabilizar esta expansão.

A marca explica que a nova estrutura será orientada para a promoção de novos talentos, numa estratégia que acompanha a crescente importância que a Porsche atribui ao automobilismo elétrico. A Fórmula E é vista pelo construtor como uma plataforma eficiente, tanto pelo equilíbrio entre investimento e retorno como pelo potencial de desenvolvimento tecnológico aplicável aos seus desportivos de produção.

Meet the GEN4. The future of electric racing is FAST⚡️ pic.twitter.com/Ke4f0VvfNY — Formula E (@FIAFormulaE) November 5, 2025

A partir da era Gen4, cada equipa de fábrica deverá operar com elevada autonomia, uma exigência expressa pela própria Porsche para garantir diversidade operacional e maximizar o impacto da sua presença no campeonato. A marca celebra em 2025 os 75 anos do seu departamento de competição e pretende que o futuro seja marcado também pelos sucessos no desporto motorizado elétrico.

Thomas Laudenbach, vice-presidente da Porsche Motorsport, afirmou: “O desporto motorizado molda a nossa marca. A nossa herança no automobilismo tradicional é única e está presente em cada Porsche. No futuro, queremos poder dizer o mesmo sobre o automobilismo elétrico.” Destacou ainda que a Fórmula E “oferece um equilíbrio muito atrativo entre esforço e retorno” e permite desenvolver soluções técnicas relevantes para os modelos de estrada. Sobre a segunda equipa, sublinhou: “Queremos usá-la para encontrar e promover novos talentos a todos os níveis, não apenas pilotos.” Por fim, realçou a importância histórica do momento: “O próximo ano assinala os 75 anos da Porsche Motorsport – uma história de sucesso que, no futuro, será também marcada por conquistas no automobilismo elétrico.”