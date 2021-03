Fórmula E: Porsche confirma presença na Gen3

A Porsche confirmou a presença na nova era da Fórmula E, a Gen 3.

As regras Gen3, que serão introduzidas para a época de 2022-23, marcarão o advento de pitstops para carga rápida na corrida, além de um aumento na capacidade de travagem regenerativa, passando dos atuais 250kW por volta para 600kW. A potência dos monolugares também aumentará para 350kW, o equivalente a 470cv, enquanto as baterias mais leves e as dimensões mais pequenas dos veículos contribuirão para uma redução total de 120kg de peso.É neste quadro que a Porsche se insere, tendo confirmado a presença na nova e entusiasmante era para a Fórmula E. Fritz Enzinger, vice-presidente da Porsche Motorsport e vice-presidente sénior para o desporto automóvel do Grupo Volkswagen, afirmou: “Com a nossa entrada em 2019, assumimos um compromisso claro com a Fórmula E. Do nosso ponto de vista, ela oferece o ambiente mais competitivo para avançar no desenvolvimento de veículos de alto desempenho com foco na eficiência energética e sustentabilidade. A época anterior confirmou isto, apesar das restrições relacionadas com a pandemia. Era importante para nós que o ADN da Fórmula E, que fez com que o campeonato fosse tão bem sucedido, fosse preservado. Isso aconteceu com a Gen3. Ao mesmo tempo, vemos potencial para levar a Fórmula E ao nível seguinte, do ponto de vista desportivo e tecnológico”.