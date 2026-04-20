Fórmula E: Porsche apresentou o 975 RSE

Porsche revelou oficialmente o 975 RSE, carro desenvolvido para a era Gen4 da Fórmula E, que arranca na próxima temporada. O novo monolugar promete tempos de volta comparáveis aos de um carro de Fórmula 2, com uma velocidade máxima de 335 km/h e uma aceleração de 0 a 100 km/h em apenas 1,8 segundos.

Desde novembro do ano passado até abril, a Porsche completou 1.860 quilómetros de desenvolvimento, com os pilotos Pascal Wehrlein e Nico Müller envolvidos nos testes, permitindo adaptar o carro às necessidades de ambos. Na era Gen4, os fabricantes passam a ser responsáveis por um leque mais alargado de componentes, incluindo o conversor DC/DC, o sistema brake-by-wire e as unidades de controlo dos diferenciais hidráulicos.

A história dos Gen 4

Os GEN4 são a quarta geração dos monolugares totalmente elétricos, apresentado oficialmente a 5 de novembro de 2025 em Londres e com estreia competitiva agendada para a temporada 2026/27 (Época 13). Desenvolvido conjuntamente pela Fórmula E e pela FIA, é descrito pelos responsáveis do campeonato como o carro mais rápido, exigente e sustentável alguma vez produzido pela categoria, representando mais de uma década de evolução tecnológica no automobilismo elétrico.

Drop a 💜 if you like our purple plane as much as we do! 🙌💪 pic.twitter.com/lqgdjX8xPA — Porsche Formula E Team (@PorscheFormulaE) April 20, 2026

Mais potência

O GEN4 é o monolugar de Fórmula E mais potente de sempre, com um pico de 600 kW (mais de 815 cv) de potência, disponível no modo de qualificação e no Attack Mode, e 450 kW (cerca de 611 cv) de potência máxima de corrida. Representa um aumento de mais de 50% face aos 350 kW (475 cv) do GEN3 Evo.

Pela primeira vez no campeonato, o carro adota tração integral permanente em todas as fases da corrida, enquanto no GEN3 Evo o AWD só está disponível nos duelos de qualificação, arranques e no Attack Mode. O sistema inclui também um diferencial ativo, reforçando a relevância tecnológica para os fabricantes de carros elétricos de estrada.

Bateria de maior capacidade

A capacidade útil da bateria sobe para 55 kWh por corrida, contra os 47 kWh do GEN3, oferecendo maior margem estratégica às equipas. A potência máxima de regeneração por travagem aumenta de 600 kW para 700 kW, permitindo recuperar cerca de 40% da energia utilizada numa corrida. A eficiência do motor elétrico estará acima dos 97%.

O GEN4 introduz, pela primeira vez na categoria, duas configurações aerodinâmicas distintas: alta carga para a qualificação e baixa carga para a corrida. Esteticamente adota uma asa traseira de inspiração F1 e uma asa dianteira estilizada.

So… when can we start, GEN4? 😉 pic.twitter.com/9YtwuuGx7e — Porsche Formula E Team (@PorscheFormulaE) April 20, 2026

Mais sustentável

A construção do GEN4 utiliza 100% de materiais recicláveis, com um mínimo de 20% de conteúdo já reciclado, incluindo chassis, carroçaria, pneus e sistema de bateria. É apresentado como o carro de corrida mais sustentável do automobilismo.

Cinco fabricantes estão registados para o ciclo GEN4: Porsche, Nissan, Stellantis, Jaguar e Lola Cars, que nas semanas seguintes ao lançamento iniciaram os testes das respetivas unidades motrizes. A estreia oficial em corrida está prevista para a temporada 2026/27 do ABB FIA Formula E World Championship, a 13.ª época da história do campeonato.

Paul Ricard recebe apresentação

A Porsche estará no circuito francês de Paul Ricard para apresentar os Gen4, com a Jaguar e a Stellantis (representada pela Opel). Esta aproximação à performance dos Fórmula 2 poderá abrir definitivamente a porta de circuitos comuns à Fórmula E, cuja aposta bem sucedida nos citadinos se deverá manter.

Mas com níveis de performance equivalentes aos da antecâmara da F1, poderemos ver a Fórmula E a chegar a circuito onde não estaria interessada em correr até agora. É mais um passo na caminhada deste campeonato que fez o seu caminho, muitas vezes “orgulhosamente só” mas com objetivos bem definidos e sem medo de arriscar. Esta nova geração poderá ser a porta de entrada para os mais céticos.

O que disseram os protagonistas?

Thomas Laudenbach, vice-presidente da Porsche Motorsport:

“A GEN4 mostra o quanto os veículos elétricos evoluíram. Quando o campeonato começou em 2014, cada piloto precisava de dois carros por corrida. Uma bateria só não chegava para percorrer toda a distância da corrida. Esses dias ficaram para trás. Desde 2024, temos desenvolvido um carro de corrida que nos coloca ao nível dos carros de Fórmula 2. Os EVs não estão apenas a recuperar os padrões a que estamos habituados — as suas forças estão a tornar-se cada vez mais evidentes, na pista e na estrada.”

Pascal Wehrlein:

“O novo Porsche 975 RSE é um carro de corrida muito fixe. A GEN4 é extremamente rápido e muito divertido para nós, pilotos. Acredito que será um verdadeiro abre-olhos para muitos fãs e críticos. Também gosto do aspeto do 975 RSE. A aerodinâmica torna o carro visualmente implacável, e a nossa decoração para os testes fica muito bem.”

Nico Müller:

“O 975 RSE e os seus rivais representam um enorme passo em frente para o desporto. Sou um grande fã da forma agressiva como se pode conduzir. Especialmente na qualificação, quando toda a gente está no limite, deverá ser espetacular — particularmente devido à forte aceleração à saída das curvas. Fico contente por ter estado envolvido no trabalho de simulador desde o início. O Pascal e eu partilhamos as tarefas de teste. É bom, porque permite-nos adaptar o 975 RSE precisamente às nossas necessidades.”