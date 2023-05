Fórmula E: Porsche apenas garante presença em 2024 | AutoSport

A Porsche vive agora os primeiros sucessos na Fórmula E, mas não quer assumir ainda o compromisso para lá de 2024. Thomas Laudenbach não se quis comprometer para lá da próxima época, mas já tem ideias claras para o que gostava de ver na Gen4.

Laudenbach foi questionado pelos media presentes no Mónaco, se a marca estava na Fórmula E a longo prazo. O responsável pela Porsche Motorsport não se quis comprometer com datas e apenas disse que a época 2024 está confirmada e a partir daí tudo está em aberto.

No entanto, e quando já se começa a pensar na Gen4, Laudenbach tem ideias claras do que seria interessante ver nos próximos carros:

“Ainda estamos nos primeiros tempos com a Gen3. Mas se me perguntarem o que devemos ter na próxima geração, creio que devemos apostar em carros mais espetaculares. Gostaria que fosse possível de dar passos maiores, em termos de tecnologia, mas tem de haver um equilíbrio com o orçamento, tal como acontece atualmente. Da parte de engenharia pode se fazer mais, mas o equilíbrio atual é bom. Uma boa direção para o campeonato é manter a relevância para a estrada. Mantendo essa trajetória, mantemos o interesse das marcas no campeonato.”

Laudenbach disse que para a Gen 4, deveria haver mais espetáculo, aumentar recuperação elétrica, usar o eixo da frente (tornar os monolugares em carros de tração integral) e abrir a tecnologia de bateria, mas com muito cuidado. Também a conectividade, cada vez mais importante nos carros de estrada pode ser vista como uma opção para o futuro. Primeiro é preciso entender como se pode implementar nas corridas. Com ainda muito potencial por extrair da nova geração, o futuro começa a ser pensado.