Fórmula E: Pontos importantes depois de um bom desempenho de Félix da Costa | AutoSport

Foi um fim de semana positivo para António Félix da Costa em São Paulo, palco da quarta ronda do Campeonato do Mundo de Fórmula E. Apesar do piloto luso ter tido o pódio ao alcance, a jornada brasileira foi forte e muito importante para colocar António Félix da Costa de volta aos bons resultados.

António Félix da Costa terminou na sexta posição na corrida do E-Prix de São Paulo, depois de ter largado do 8º posto da grelha de partida e desde cedo começou a recuperar posições, chegando mesmo a liderar a corrida. Ainda na qualificação, o luso não passou à fase dos duelos por apenas 0.005s, tendo terminado no quinto posto da tabela de tempos entre os pilotos do grupo B.

Na corrida, acabou por sentir alguns problemas de temperatura na bateria do seu monolugar, acabando num positivo 6º lugar e amealhando 8 pontos para as contas do campeonato mundial.

Desde os treinos livres que Félix da Costa se mostrou bastante competitivo em São Paulo, rodando grande parte das sessões entre os mais rápidos, um sinal importante para o desenrolar do fim de semana, que culminou então, com os primeiros pontos conquistados.

“Estou contente com a performance que mostrámos este fim de semana. Finalmente senti-me confortável com o carro e isso deu-me confiança para atacar! Sobre a corrida em si e o resultado, confesso que queria mais, principalmente depois de ter liderado a corrida, mas teremos de analisar internamente com a equipa para perceber o que poderíamos ter feito melhor, sobretudo a nível de estratégia e gestão de energia. De qualquer forma, repito, saio contente do Brasil, começa agora a minha temporada e vamos corrida a corrida procurar trazer pódios e vitórias para Portugal. Quero agradecer o apoio incrível que recebi este fim de semana tanto dos portugueses que aqui vivem, como do povo brasileiro”. Depois de um início de época complicado, viu-se de novo o António Félix da Costa competitivo, agressivo e ao ataque.

A próxima prova da Fórmula E tem lugar em Tóquio, já daqui a 15 dias, a 30 de março.