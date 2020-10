Fórmula E pode vir para Portugal em 2021

Há algum tempo que se fala da possibilidade da Fórmula E vir para Portugal. Já houve conversas nesse sentido há algum tempo, e mais recentemente também. Pelos vistos, Portugal está na moda, e sabendo-se que há mais de duas dezenas de cidades pelo Mundo com vontade de receber a Fórmula E, o facto de termos agora o Campeão, António Félix da Costa, e de termos acolhido com mestria provas FIA como a Fórmula 1 e o Europeu de Ralis, neste caso ‘montando’ uma prova do Europeu em apenas cinco semanas, os responsáveis da competições já sabem que podem contar com o ‘empreendedorismo’ luso e nesse contexto a Fórmula E está seriamente a ponderar uma corrida em Portugal no próximo ano, ainda que como ‘alternativa’.

O facto do próximo calendário ter que se centrar mais no continente europeu, para tirar pressão à questão das viagens intercontinentais de tanta gente, pode redundar em mais uma prova do alto gabarito em Portugal. Há diversas hipóteses, duas delas são nos circuitos do Estoril e de Portimão.

Fazê-lo em traçados citadinos, para já, seria mais complexo, mas Estoril e Portimão podem claramente ‘safar’ os organizadores.

Os testes que se têm realizado em Valência mostram claramente que se podem fazer corridas em circuitos, mesmo que esses necessitem de chicanes para reduzir velocidade e não sobrecarregar as baterias dos Fórmula E. E Portugal surge como alternativa a eventos que estão pensados para o centro da Europa. Caso não seja possível levá-los a cabo, corridas em Portugal seriam fáceis de montar e levar a cabo.

Hoje, depois de António Félix da Costa, rodar pelas ruas de Lisboa no seu DS E-Tense FE20, perguntámos-lhe, caso fosse ele a escolher, que traçados escolheria. Curiosamente, falou num que já lá teve responsáveis da Fórmula E, a avaliar: Praça do Império junto ao Mosteiro dos Jerónimos. Pelo menos, o local já ‘conhece’ provas de Campeonatos do Mundo. No caso o de Ralis. A super-especial de Lisboa já ali se realizou várias vezes.

Veja o vídeo e que diz Félix da Costa sobre o assunto.