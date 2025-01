Fórmula E pode ter paragens para carregamento rápido nas boxes ainda este ano

Finalmente as propaladas paragens nas boxes na Fórmula E podem tornar-se uma realidade ainda este ano, já que apesar de se falar disso há dois anos, só agora a FIA e os responsáveis pela competição começam a sentir a confiança necessária para avançar com o processo, relativamente à segurança e fiabilidade do sistema.

A Fórmula E estabeleceu uma parceria com a Fortescue Zero, uma empresa que se dedica a criar tecnologias inovadoras para acelerar a ‘transição verde’ e o sistema, quando avançar, deverá ser usado em fins de semana de duas corridas, e tem como objetivo fazer-se na segunda corrida em que as equipas poderão carregar em trinta segundos os seus carros com 10% a 600 kW, inicialmente, pois com o evoluir da tecnologia, muito rapidamente se estarão a fazer paragens bem mais rápidas.

Isto já foi testado na pré-época da Fórmula E, em Jarama, e a FIA tem vindo a analisar todo o processo e dados devendo dar luz verde em breve. Esta tecnologia de carregamento rápido é mais um exemplo de como o desporto automóvel contribui para a indústria automóvel e como sempre, o ‘motorsport’ é o perfeito ‘acelerador’ para muitas tecnologias e evoluções. Se funciona no motorsport, facilmente funcionará com as devidas adaptações ao dia a dia…