Fórmula E: Pit Boost começa na ser usado na Arábia Saudita, mas não a tempo inteiro

A FIA e a Fórmula E confirmaram a estreia do conceito Pit Boost durante o E-Prix de Jidá, a 14 de fevereiro, no âmbito da temporada de 2024-25. Após mais de dois anos de desenvolvimento, este sistema exigirá que os pilotos façam uma paragem obrigatória de 30 segundos nas boxes para recarregar os seus carros Gen3 Evo em 10%, utilizando um carregador plug-in de 600 kW.

O Pit Boost só será implementado em alguns fins-de-semana com duas corridas, incluindo Mónaco, Tóquio, Xangai, Berlim e Londres, permitindo que os fãs vejam o seu impacto numa corrida em comparação com outra corrida nesse fim de semana. O cofundador do campeonato, Alberto Longo, enfatizou que este lançamento limitado testará a eficácia do sistema antes de decidir sobre uma implementação mais ampla em temporadas futuras.

“O que pensámos para a 11ª temporada é que, basicamente, vamos lançar este novo sistema em locais onde podemos fazer uma corrida completamente diferente no dia seguinte, e esse era basicamente o objetivo e a meta da Fórmula E”, disse o cofundador do campeonato Alberto Longo. “Vamos implementá-lo em locais onde, basicamente, apenas 24 horas mais tarde vamos ver uma corrida completamente diferente, por isso vamos ver a diferença que é causada pelo Pit Boost. Penso que foi uma solução muito boa da nossa parte, porque não queríamos implementá-lo em todas as corridas da 11ª época, mas obviamente que se funcionar, o mais provável é que o façamos também na próxima época. Isto ainda não está confirmado, mas vamos ver se o sistema é bom e excitante e se funciona da forma como o simulámos.”

A ideia das paragens nas boxes com aumento de energia teve origem durante o planeamento do projeto Gen3 da Fórmula E em 2019, quando a Williams Advanced Engineering (agora Fortescue Zero) garantiu o concurso em detrimento da McLaren Applied Technology e outros. Inicialmente, a ABB, o patrocinador principal da série, foi contactada para colaborar no projeto. No entanto, a ABB terá recuado devido a prioridades internas da empresa e a preocupações com a natureza experimental do pit boosting, deixando a WAE assumir os planos.

Inicialmente, os fabricantes e as equipas apoiaram o conceito e foram assinados contratos para um potencial lançamento em 2023, juntamente com os carros da geração 3. No entanto, os desafios tecnológicos, incluindo problemas com a bateria RESS especificada e a necessidade de o hardware ser totalmente fiável, levaram a vários atrasos. Foi considerado um lançamento em 2024, mas acabou por ser adiado para 2025.

Com o passar do tempo, a urgência das paragens nas boxes pode ter diminuído, uma vez que a necessidade de recargas de energia se tornou menos crítica, dependendo potencialmente dos locais e das circunstâncias da corrida. Mesmo para o mercado dos elétricos, o conceito acaba por perder alguma da importância com a chegada de baterias cada vez maiores e com mais autonomia.

Após testes bem sucedidos durante a pré-época em Espanha, a FIA aprovou a sua utilização. Ao contrário dos planos anteriores, o Pit Boost funciona agora de forma independente do Attack Mode. Para garantir a equidade e resolver potenciais falhas técnicas, serão atribuídos boosters de reserva às equipas, com reservas adicionais disponíveis na via das boxes. O Diretor do Campeonato da FIA, Pablo Martino, salientou que estas medidas têm como objetivo garantir um acesso equitativo à tecnologia durante as corridas.