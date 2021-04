Fórmula E: Pilotos pedem mudanças para evitar acidentes

Depois do acidente de Oliver Turvey, alguns pilotos pediram mudanças na pista de Roma para evitar mais problemas.

O vencedor da corrida, Jean-Éric Vergne e o segundo classificado, Sam Bird, apelaram a mudanças no traçado antes da ronda de domingo, com o bicampeão FE a dizer que os acidentes eram “inevitáveis” devido à largura da pista.

“Por vezes, a linha de largada não está na posição certa”, disse Vergne. “Sabíamos desde o início que ia haver um acidente. Sei que amanhã também vai haver um acidente, se a corrida não começar sob Safety Car. “Temos 24 carros numa curva que nem sequer tem seis ou sete metros de largura. É o mesmo que uma pista de karting. Não pode pedir-nos que corramos e que passemos uma imagem limpa para os fãs porque isso é impossível nesta curva”.

Bird afirmou que a linha de partida deve ser deslocada para o final da volta.

“Sabemos no final do treino livre que há sempre a possibilidade de as pessoas quererem fazer os treinos de partida. Estou realmente inseguro do que aconteceu hoje. Se eu mudasse alguma coisa, mudaria onde se realiza o início da corrida. Eu colocaria a largada da corrida entre a Curva 14 e a Curva 15. Esta é a minha opinião. Dá-nos uma oportunidade muito melhor de passar pela curva. A área da Curva 7 para a largada, faz com que as pessoas se juntem em demasia e potencia um acidente É numa curva cega e rápida de alta velocidade. É um pouco estranho”.

Lucas di Grassi apoiou os seus colegas, dizendo ao Motorsport.com que “há provavelmente dois ou três pontos que são muito melhores para ter uma linha de partida”.

Mas o atual campeão António Félix da Costa considerou que os comentários de Bird e Vergne passariam sem que houvesse alterações.

“Isso nunca vai acontecer”, disse ele. “Podem comentar como quiserem”. Está decidido. Somos todos profissionais”.

Um porta-voz da FIA disse ao Motorsport.com: “Esta manhã foi um erro do piloto. Para além de acenar bandeiras amarelas para os lembrar novamente [do procedimento de início dos treinos] não haverá qualquer alteração amanhã”.