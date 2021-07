Fórmula E: Pilotos Nissan desclassificados, Félix da Costa a um ponto do líder do campeonato | AutoSport

Os dois pilotos da Nissan e.dams, Sebastien Buemi e Oliver Rowland foram desclassificados da ronda 12 do London E-Prix por utilizarem energia acima do limite regulamentado. Desta forma, António Félix da Costa já só está a um ponto do líder do campeonato, Sam Bird (Jaguar Racing).

Sebastien Buemi e o seu colega de equipa da Nissan e.dams, Oliver Rowland foram desclassificados, depois de terem ambos utilizado mais do que os 47 kWh de energia regulamentados, conforme decidido pelo Director de Corrida.

Buemi cortou a meta em quarto e Rowland foi 10º. Com estas duas desclassificações, Edoardo Mortara (ROKiT Venturi Racing) e Pascal Wehrlein (TAG Heuer Porsche) avançam para as posições pontuáveis, enquanto António Félix da Costa (DS Techeetah) ganha um lugar, terminando em oitavo, com o português agora apenas a um ponto de Sam Bird (Jaguar Racing) no Campeonato do Mundo de Pilotos.

Esta mudança permite também à DS Techeetah subir para a frente da Envision Virgin Racing, por dois pontos, no Campeonato do Mundo de Equipas.