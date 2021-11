Fórmula E: Pilotos da DS Techeetah aprovam novo formato da qualificação | AutoSport

A época oito da Fórmula E está prestes a começar e trará algumas alterações, logo a começar com o formato da qualificação. O novo formato será composto por dois grupos de 11 pilotos, em que os quatro primeiros de cada, passam aos quartos de final e a partir dessa fase serão apenas duelos em pista entre dois pilotos.

Para António Félix da Costa, o novo formato será “mais justo. Acho que veremos durante a época os mesmos pilotos na luta pela pole position. Serão sempre os pilotos mais rápidos, mas é assim que deve ser nas corridas e no desporto. Sei porque é que existia o formato que tínhamos, mas parecia quase uma grelha invertida. Sinto que agora vai ser melhor e vai reduzir muito a rotação de pilotos, porque o piloto mais rápido vai estar na frente. Continuará a ser muito competitivo e teremos na mesma boas corridas.”

Jean-Eric Vergne tem a mesma opinião do colega de equipa, acrescentando que a alteração prova que a organização está atenta aos pedidos dos principais intervenientes da disciplina. “Acho que é mais justo. Pedimos mais equidade há bastante tempo e fico contente que tenham tido em consideração aquilo que dissemos e penso que será o melhor para o campeonato.”

O novo formato será testado na tarde do primeiro dia dos habituais testes de pré-época em Valência, na próxima segunda-feira.