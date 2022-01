Fórmula E: Pilotos com críticas à direção de corrida | AutoSport

O primeiro fim de semana da Fórmula E ficou manchado pela forma como a direção de corrida lidou com a situação de Safety Car na corrida dois. A remoção do carro de Alex Sims foi mais demorada do que o esperado e foi preciso colocar uma máquina em pista para retirar o Mahindra, o que acabou por não acontecer em tempo útil. Uma imagem que surpreendeu a todos mas que acabou por não ser explicada na transmissão foi um choque em cadeia quando o Safety Car estava em pista. O que aconteceu foi que Bruno Correia foi obrigado a parar por ter a máquina que iria retirar o carro em pista. Mas isso não foi comunicado aos pilotos e vários carros acabaram por bater uns nos outros. Vários pilotos expressaram a sua insatisfação pelo sucedido.

Jean- Éric Vergne que disse que o veículo de recuperação estava “numa curva completamente cega, e o Safety Car parou, e nós não sabíamos que o carro de segurança ia parar. O director da corrida teve a oportunidade de falar pelo rádio e dizer, ‘o Safety Car está à espera, vai parar na curva 3’, mas em vez disso chocamos uns nos outros. Sem comunicação”, disse visivelmente agastado. “OK, estamos em Safety Car, mas há pessoas que colidiram umas com as outras porque ninguém nos disse que havia uma grua na pista e que íamos parar”.

Robin Frijns também fez contacto com o carro do líder Edo Mortara e descreveu a situação como “bastante perigosa”:

“Obviamente que eu estava atrás de Edo e de repente o Safety Car parou”, disse o piloto da Envision Racing. “Bati-lhe e depois a única coisa que ouço atrás de mim é fibra de carbono a partir. Obviamente que a grua estava no meio da pista e o Safety Car teve de parar. Penso que não foi realmente bem comunicado, mas para mim tínhamos espaço suficiente mesmo que passássemos pela zona suja da pista, o que não era o ideal, pois todos estavam a tentar limpar os pneus porque pensavam que o carro de segurança entraria após cerca de duas voltas.”

Mais um incidente em que a direção de corrida fica mal na fotografia, algo que a FIA quer evitar a todo o custo nesta fase. Mas dada a menor dimensão mediática da Fórmula E e a forma como o incidente foi tratado em direto, os efeitos não serão muito penalizadores.

Scot Elkins, diretor de corrida explicou à The Race o sucedido:

“Obviamente, não foi de propósito, e obviamente houve muita comunicação e falámos com todos, mas penso que as circunstâncias foram que fiquei surpreendido com algo e que estávamos a tentar lidar com isso, em vez de ir para o ar [rádio] e dizer a todos”, acrescentou Elkins. Isso é um pouco de mea culpa que vou aceitar, apenas me envolvi em fazer outras coisas e não transmiti a informação”.