Fórmula E: Pilotos abandonam transmissões online

Depois da suspensão de Daniel Abt, vários pilotos afirmaram que não irão fazer mais streaming nas competições.

Abt foi suspenso e perdeu o seu lugar na Fórmula E por ter contratado um sim-racer para competir no seu lugar na corrida do último fim de semana. As consequências desastrosas desta escolha tiveram hoje repercussão tremenda na Fórmula E e vários pilotos já afirmaram que deixarão de fazer streaming nas corridas:

“Apesar de tudo isso, é um jogo que deve ser levado a sério, mas é um jogo”, disse o bicampeão da Fórmula E Jean-Eric Vergne. “Então, o que dizer de todos os pilotos que batem de propósito, que provavelmente ficariam sem licença se fosse realidade? Fiquei de fora quase todas as corridas por comportamentos antidesportivos e pilotos que me usavam como travão. ”

Um número crescente de pilotos na Fórmula E e de outros campeonatos usaram serviços de streaming como o Twitch para partilhar momentos com os fãs. Dois pilotos de Fórmula E disseram agora que não o farão mais. “Chega de transmissão, desculpem pessoal”, postou James Calado. “Acho que o streaming também acabou para mim”, acrescentou Antonio Felix da Costa.

Nicky Catsburg, piloto do WTCR, disse à VCO que “o que aconteceu recentemente quase me deixou com medo fazer corridas virtuais”.

“Por exemplo, a história do Daniel Abt, tenho certeza de que ele nunca teve intenções prejudiciais e provavelmente só queria fazer algo engraçado para o seu canal do YouTube. E parte da resposta que ele está a receber deixou-me um pouco doente. Vi alguns artigos quase sugerindo que ele deveria perder o seu lugar na Fórmula E por algo que fez online. E para mim, isso está a ir longe demais.”

“Ontem à noite, quando vi isso, estava a pensar que talvez eu devesse reconsiderar o que estou a fazer on-line, porque é benéfico para mim, mas não é como se eu tivesse que o fazer. Ninguém está exigir que eu faça isso. Estou colocando algo em risco que talvez não seja a coisa mais inteligente a se fazer. “