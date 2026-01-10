Fórmula E: Piloto do CPV/IS vai ser embaixadora e piloto de simulador da Andretti
Cada vez mais as competições nacionais (e ibéricas) começam a ser palco para grandes talentos que se evidenciam no panorama ibérico e internacional. Se nos ralis essa realidade foi muito mais evidente, na velocidade também vamos recebendo cada vez mais talentos ligados a competições de relevo.
Nerea Marti, piloto da BMW España Motorsport, que fez dupla com José de los Milagros na GT4 Pro do CPV, Iberian Supercars e Supercars España, tem já uma carreira bem recheada. Nascida em 2002 que construiu a sua carreira nos monolugares e em programas de promoção feminina no automobilismo. Depois de se destacar no karting, estreou-se na Fórmula 4 Espanhola em 2019 com um pódio logo na primeira corrida. Em 2021 entrou na W Series, onde terminou a época de estreia em quarto lugar e como melhor rookie.
Na temporada seguinte conquistou a sua primeira pole position e continuou a ganhar experiência em testes de Fórmula 3. Em 2023 passou para a F1 Academy, onde obteve vitórias, pódios e poles, terminando o campeonato em quarto lugar, além de um programa paralelo no campeonato espanhol de GT. Em 2025 competiu exclusivamente nas competições ibéricas de GT4, mas em 2026 assumirá o papel de embaixadora da Andretti, equipa de Fórmula E, sendo a cara de várias ativações de marca da equipa.
Além de embaixadora, será piloto de simulador ao longo da temporada, numa ligação que já tem algum tempo, uma vez que a piloto espanhola já fez vários testes com a equipa.
“O meu papel como embaixadora é representar o nome Andretti e os seus valores nos circuitos de Fórmula E em todo o mundo. Trata-se de me ligar aos fãs, aproximá-los da equipa e do Campeonato, bem como ajudar a partilhar o que torna a Fórmula E e a Andretti tão especiais. Vejo isto como uma ponte entre a equipa e os fãs, especialmente nos principais mercados, ao mesmo tempo que continuo a contribuir do ponto de vista da performance”, afirmou Marti.
