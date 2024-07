Fórmula E: Penalização ‘tira’ troféu à Porsche, Jaguar junta triunfos nos Construtores ao de Equipas

Reviravolta na Fórmula E, a Jaguar fica à frente da Porsche no Troféu de Construtores da Fórmula E depois de penalização a António Félix da Costa após s segunda corrida de Londres. O piloto português foi penalizado três horas depois da corrida por toque em Nick Cassidy, com a penalização, desce do quinto para o 13º lugar e com isso a Porsche fica atrás da Jaguar nos Construtores.

Recorde-se que o incidente acabou por custar ao neozelandês a hipótese de lutar pela vitória no campeonato de pilotos, mas acabou por ser decisivo no título de construtores para a Jaguar.

A equipa de fábrica Jaguar TCS Racing já tinha sido declarada campeã por equipas após a conclusão da corrida de domingo, com Pascal Wehrlein, da Porsche, a conquistar o título de pilotos. A revisão significa que a Jaguar ficou à frente da Porsche na classificação dos construtores por apenas quatro pontos.

A decisão do CCD atribuiu 5 segundos de penalização a António Félix da Costa, considerando-o “imprudente” no toque (acidental) que originou o furo num pneu do Jaguar de Nick Cassidy.

Nick Cassidy lamentou a situação, mas reconheceu tratar-se de incidente de corrida.