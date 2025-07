Fórmula E: Penalização para Oliver Rowland, Félix da Costa perdeu uma roda no TL3

Oliver Rowland recebeu uma penalização de cinco posições no grid para a segunda corrida do E-Prix de Berlim após colidir com Stoffel Vandoorne na curva 7 durante a corrida de domingo. O incidente, que fez com que ambos os pilotos rodassem, resultou na desistência de Rowland e na 12ª posição de Vandoorne. Rowland admitiu ter cometido um erro de julgamento durante o recomeço após safety car numa parte molhada da pista.

Apesar da penalização e de não ter pontuado na corrida de sábado (onde o rival pelo título Pascal Wehrlein terminou em segundo com a volta mais rápida), Rowland ainda lidera o campeonato por 50 pontos. Para festejar o título em Berlim tem de conseguir uma vantagem de 58 pontos. Com quatro vitórias contra uma de Wehrlein, Rowland detém a vantagem no desempate.

Sébastien Buemi liderou o Treino Livre 3, afetado pela chuva e interrompido por bandeiras vermelhas, no E-Prix de Berlim, com um tempo de 1:09.912 pela Envision Racing. Taylor Barnard (NEOM McLaren) ficou em segundo lugar, apenas 0,021s atrás, e Oliver Rowland (Nissan) em terceiro, embora Rowland vá cumprir uma penalidade de cinco lugares na grelha por ter causado uma colisão na corrida anterior.

Nico Mueller (Andretti) terminou em quarto, seguido por Maximilian Günther (DS PENSKE), que está sob investigação por ignorar bandeiras pretas e laranja devido à baixa pressão dos pneus. O resto do top 10 incluiu Jake Dennis, Sam Bird, Jean-Éric Vergne, Jake Hughes e Stoffel Vandoorne.

A sessão foi adiada 15 minutos devido à chuva. O ritmo inicial foi ditado pelo estreante Felipe Drugovich, da Mahindra, e Edoardo Mortara, antes de duas bandeiras vermelhas interromperem a sessão. A primeira foi por uma liberação insegura de António Felix da Costa (Porsche), cujo pneu traseiro direito se soltou. A segunda foi causada por um grande acidente de Lucas di Grassi (Lola Yamaha ABT), encerrando a sessão e deixando da Costa em 22º lugar, sem uma volta cronometrada.