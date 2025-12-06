Fórmula E: Penalização de Pascal Wehrlein dá a pole a Jake Dennis

Está nos livros a primeira sessão de qualificação da temporada 2025/2026. Com temperaturas escaldantes, os pilotos enfrentaram a pista do Sambódromo de São Paulo e no final, foi Jake Dennis a ficar com a pole, ainda antes de fazer a última volta. Uma penalização a Pascal Wehrlein afastou o alemão do primeiro lugar da grelha da corrida de mais logo. António Félix da Costa, na sua primeira qualificação pela Jaguar, ficou-se pelos quartos de final.

A primeira qualificação da temporada 2025/2026 arrancou com céu limpo e temperaturas elevadas, num formato renovado que apresenta fases de grupos encurtadas para tornar a sessão mais dinâmica e menos prolongada. No Grupo A, responsável por definir os quatro pilotos mais rápidos, esteve presente António Félix da Costa, naquela que foi a sua primeira qualificação ao serviço da Jaguar.

Durante os primeiros cinco minutos dos 10 disponíveis, ainda não tinham sido registados tempos representativos. Apenas após a metade inicial da sessão começaram a surgir as primeiras voltas rápidas. Félix da Costa chegou a liderar a tabela e manteve-se entre os mais rápidos até ao final, garantindo a passagem à fase a eliminar juntamente com Jean-Éric Vergne, Edo Mortara e Jake Dennis.

No Grupo B, a sessão foi interrompida a meio devido a um toque de Filipe Drugovich nas proteções, incidente que originou bandeiras vermelhas. Na altura, era o próprio Drugovich quem liderava a tabela, seguido por Nick Cassidy, Sébastien Buemi e Norman Nato. A sessão foi retomada com tempo apenas para uma volta lançada, tendo passado para a fase seguinte Nato, Pascal Wehrlein, Nyck de Vries e Dan Ticktum.

Nos quartos de final, o primeiro duelo colocou Vergne frente a Mortara, com o piloto da Mahindra a perder por mais de meio segundo para o francês. Seguiu-se o confronto entre Félix da Costa e Jake Dennis, no qual o português não conseguiu garantir a vaga nas meias-finais.

O terceiro duelo opôs Nyck de Vries a Pascal Wehrlein. O piloto da Mahindra perdeu algum tempo, permitindo ao antigo colega de equipa de Félix da Costa avançar para a ronda seguinte. No último duelo, Ticktum levou a melhor sobre Nato.

A primeira meia-final, entre Mortara e Dennis, foi extremamente equilibrada e discutida ao centésimo, mas acabou por sorrir a Dennis, que assim garantiu lugar na final. A segunda meia-final opôs Ticktum a Wehrlein, num duelo intenso e muito disputado, que terminou com vitória do piloto da Porsche, um verdadeiro especialista do traçado.

A luta pela pole position ficou então entre Wehrlein e Dennis. Ainda antes do arranque deste último duelo, já se sabia que Dennis asseguraria o primeiro lugar da grelha devido a uma penalização de três posições aplicada a Wehrlein por ter feito patinar as rodas na via das boxes. Assim, no derradeiro confronto estavam apenas em jogo os pontos atribuídos pela pole. No final, Wehrlein registou o melhor tempo e garantiu os pontos máximos, mas cairia três lugares na grelha, permitindo a Dennis iniciar a temporada desde a primeira posição.