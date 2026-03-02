Fórmula E, Pascal Wehrlein: “Voltámos a ser uma equipa”

Pascal Wehrlein considera que a Porsche recuperou a coesão interna após a saída de António Félix da Costa e a entrada de Nico Müller como novo companheiro de equipa. O piloto alemão descreve um ambiente substancialmente diferente face à época anterior, marcada por tensões internas.

Wehrlein e Félix da Costa partilharam a estrutura da Porsche durante três temporadas, mas a relação deteriorou-se de forma evidente no arranque da 11.ª época do campeonato, durante o E-Prix de São Paulo. Um incidente na parada de pilotos precipitou o afastamento entre ambos, criando um clima de fricção dentro da equipa sediada em Weissach.

A situação agravou-se ao longo do ano, nomeadamente após um episódio em pista, durante uma sessão de treinos em Berlim. Num contexto em que Wehrlein assumia um estatuto de principal referência da estrutura alemã, a saída de Félix da Costa no final da temporada tornou-se expectável. O piloto português rumou à Jaguar, enquanto Müller transitou da Andretti para integrar a formação oficial da Porsche.

Com a nova dupla, o ambiente interno terá mudado significativamente. Wehrlein sublinha a maior sintonia e espírito de colaboração, fatores que considera determinantes para o desempenho coletivo.

Em declarações ao RacingNews365, Pascal Wehrlein traçou o contraste com a época passada:

“É um ambiente muito diferente em comparação com a temporada anterior. Obviamente, sente-se que voltámos a ser uma equipa, onde todos trabalham em conjunto e partilham as suas ideias — mantendo tudo dentro da organização e não fora dela — o que é sempre fundamental para que a equipa avance na mesma direcção e com total abertura.

E, claro, ter o Nico como companheiro de equipa é muito positivo. Não vivemos longe um do outro, damos-nos muito bem. Estamos em fases semelhantes da vida familiar — ambos somos pais há pouco tempo. Diria que as nossas personalidades também são muito parecidas em vários aspetos.

Foi um início de temporada agradável, e também um bom começo para ele, o que era importante — integrar-se rapidamente na equipa e neste ambiente, criar ligação com as pessoas e perceber o que precisa do carro e aquilo que pensa.”