Fórmula E: Pascal Wehrlein volta a vencer no México | AutoSport

Pascal Wehrlein (TAG Heuer Porsche Formula E Team) venceu o primeiro E-Prix da temporada de 2024 do Campeonato do Mundo de Fórmula E, realizado na Cidade do México, batendo Sébastien Buemi (Envision Racing) e Nick Cassidy (Jaguar TCS Racing). O piloto alemão voltou a ser feliz no México, terminando de novo no primeiro posto no Autódromo Hermanos Rodríguez, depois do triunfo de 2022 e do segundo posto alcançado no ano passado. Apesar de ter sido o primeiro a cruzar a linha de meta, o piloto do carro #94 ainda está a sob investigação do Colégio de Comissários Desportivos a aguardar o resultado da averiguação de uma alegada infração técnica dos monolugares equipados com unidades motrizes Porsche.

Pascal Wehrlein arrancou da pole position e esteve pressionado na fase inicial da corrida por Buemi, alternando com o piloto da Envision a liderança enquanto eram ativados os Attack Mode obrigatórios. A partir da segunda ativação por parte de Buemi, que caiu para o segundo lugar, Wehrlein não teve dificuldades em garantir uma margem confortável para o seu adversário e gerir até ao fim da corrida. Por sua vez, Sébastien Buemi teve de prestar atenção ao que fazia Nick Cassidy atrás de si, mas sem nunca ter em perigo o seu segundo lugar.

As maiores lutas aconteceram a partir da quarta posição, com um grupo bem composto de pilotos a seguirem muito próximos uns dos outros até à última passagem pela linha de meta. Quem não fez parte deste grupo foi António Félix da Costa (TAG Heuer Porsche Formula E Team), que cedo ficou de fora da corrida, depois de um toque em Nico Müller (ABT CUPRA Formula E Team) quando o tentou ultrapassar.

Com penalizações a cumprir com a perda de um lugar na grelha, estiveram Nick Cassidy (Jaguar TCS Racing), Stoffel Vandoorne (DS Penske) e Mitch Evans (Jaguar TCS Racing), enquanto Sérgio Sette Câmara (ERT Formula E Team) nem sequer começou a corrida, devido a um problema com o seu monolugar, retirado do traçado por um dos veículos de serviço.

Lucas di Grassi (ABT CUPRA Formula E Team) começou mal a 100ª corrida da ABT CUPRA, ao embater nas barreiras do autódromo mexicano ainda na primeira volta e desistindo.

Na fase inicial da prova, Nico Müller e António Félix da Costa envolveram-se num toque, quando o piloto luso tentou ultrapassar o seu adversário, ficando pelo caminho e terminando precocemente a primeira prova da temporada. Müller continou em pista, mas com alguns danos no monolugar.

Pouco depois, a FIA fez saber que todos os carros equipados com motores Porsche estão a ser investigados por possível infração técnica.

Já com o polesitter Wehrlein a passar pelo Attack Mode, Sébastien Buemi herdou o primeiro posto, já depois de ter acontecido o contrário algumas voltas antes. Quase na mesma altura, o companheiro de equipa do suíço, Robin Frijns (Envision Racing) perdeu o controlo do monolugar e embateu nas proteções do traçado.

Precisando da entrada do Safety Car para liderar o pelotão enquanto o monolugar de Frijns era retirado, quando a corrida voltou à condição de bandeira verde, Buemi e Jake Dennis (Andretti Formula E) voltaram a ativar o segundo Attack Mode e Wehrlein regressou assim à liderança da corrida, mesmo à frente do suíço.

Com Wehrlein na frente da classificação, Buemi passou a estar mais pressionado por Maximilian Günther (Maserati MSG Racing) e Cassidy, terceiro e quarto classificados, respetivamente. Quando Günther passou pela zona de ativação do Attack Mode, pela segunda vez na corrida e na volta 16, foi Cassidy que herdou o terceiro lugar, ainda precisando de cumprir a segunda ativação.

À entrada das últimas 15 voltas, Jean Éric-Vergne (DS Penske) passou a estar em posição de pressionar Mitch Evans, que seguia no quinto posto, atrás de Günther, que não tinha conseguido recuperar o terceiro posto a Cassidy. O piloto francês entrou em modo de perseguição ao seu adversário, até porque atrás de si seguiam Jake Hughes (NEOM McLaren Formula E Team) e Stoffel Vandoorne, à espera do que poderia fazer Vergne.

Mantendo uma vantagem superior a 2 segundos à entrada para as últimas 10 voltas da corrida de estreia de 2024, Pascal Wehrlein foi gerindo a energia das baterias do seu monolugar, permitindo a Buemi recuperar algum terreno, enquanto Cassidy se mantinha por perto do suíço, tentando subir mais uma posição.

Ainda sem se saber quantas voltas seriam adicionadas à corrida pela entrada breve do Safety Car, Jean-Éric Vergne entrou nas 5 últimas voltas previstas muito mais perto de Mitch Evans do que alguma vez tinha estado. O piloto tinha subido quatro posições desde o posto ocupado na grelha de partida, mas ainda tinha a ambição de ultrapassar o seu adversário na fase final da corrida.

A confirmação que a corrida iria terminar com 37 voltas, mais duas das que as previstas, foi dada pela direção de corrida numa altura em que a Porsche dava conta a Wehrlein que a situação estava controlada.

Quem não tinha a sua posição segura era Evans, que na volta 33 passou algumas dificuldades num par de curvas, à entrada da secção do estádio, com Vergne à espreita para o ultrapassar. No entanto, o piloto francês da DS Penske tinha um pouco menos de energia para os pilotos à sua volta e tinha que gerir esta situação.

Até final da corrida Wehrlein nunca ficou em perigo no primeiro lugar, enquanto Sébastien Buemi travou alguma vontade que Nick Cassidy pudesse ter para alcançar o segundo posto. Estava, desta forma, definido o primeiro pódio da temporada, e até Maximilian Günther tinha o quarto lugar seguro. No entanto, atrás de si, vários pilotos lutavam por subir e manterem as suas posições. À passagem pela última vez pela linha de meta, Mitch Evans segurou o quinto lugar, seguido de perto por Jean-Éric Vergne, Jake Hughes, Stoffel Vandoorne e Jake Dennis. Norman Nato (Andretti Formula E) fechou o top 10 atrás do seu companheiro de equipa.

