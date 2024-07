Formula E: Pascal Wehrlein vence e lidera campeonato, Félix da Costa ‘eliminado’

Pascal Wehrlein, piloto da Porsche e colega de equipa de António Félix da Costa, passou de terceiro para primeiro depois de vencer um Hankook London E-Prix cheio de emoção e drama. António Félix da Costa foi ‘eliminado’ da corrida logo na fase inicial por Oliver Rowland, que quis entrar com o Rossio na Rua da Betesga e ‘tramou-se’ a ele e ao português, que teve de abandonar com a suspensão partida.

Pascal Wehrlein, piloto da TAG Heuer Porsche, conquistou a sua terceira vitória da época, assumindo a liderança do Campeonato do Mundo de Pilotos, quando só falta a corrida de amanhã. Uma corrida muito bem conseguida do alemão, que lutou de perto com Mitch Evans, da Jaguar TCS Racing, que terminou em segundo.

Wehrlein chegou à frente na 22ª volta e conseguiu acumular três por cento de energia utilizável para se aproximar de Mitch Evans, da Jaguar TCS Racing, e de Sebastien Buemi, da Envision Racing, no Jaguar I-TYPE 6, enquanto corria atrás e entre os dois na primeira metade do confronto.

A equipa da Porsche optou magistralmente por fazer com que Wehrlein ativasse o seu ‘Attack Mode’ no final da corrida, depois de o pelotão se ter dispersado um pouco e depois dos pilotos à sua volta terem usado os seus reforços de 50 kW.

Com a energia na mão e o ar limpo na frente, foi capaz de passar pelo circuito de ativação duas vezes e manter a liderança nessas duas vezes.

A partir daí, o alemão teve o suficiente para aguentar Evans e Buemi até à bandeirada, com Maximilian Guenther, da Maserati MSG Racing – que partiu do 11º lugar da grelha para dividir os três primeiros lugares – a abandonar em segundo devido a problemas técnicos, depois de uma segunda intervenção do Safety Car numa corrida frenética nas Docklands de Londres.

Nyck de Vries, da Mahindra Racing, passou pelo pelotão de 14º para quarto, obtendo o seu melhor resultado e o da equipa na Temporada 10 até agora, com o colega de equipa Edo Mortara a seguir o holandês, depois de também ter subido de muito baixo na ordem de partida, em 16º.

Nico Mueller chegou a um impressionante sexto lugar no seu último fim de semana com a ABT CUPRA, enquanto o líder da classificação à entrada para a 15ª ronda, Nick Cassidy (Jaguar TCS Racing), recuperou bem de um modesto 17º lugar na grelha e de duas ativações falhadas do MODO ATTACK, acabando por terminar em sétimo na bandeira axadrezada, com seis pontos que poderão ser cruciais na corrida ao título de Pilotos.

As aspirações ao título de Jean-Eric Vergne (DS Penske), Oliver Rowland (Nissan), António Félix da Costa (Porsche) acabaram todas em contacto, com cada um deles a não conseguir pontuar.

Neste momento, apenas sete pontos separam os três primeiros na corrida ao título, com Wehrlein a chegar à frente com 180, contra 177 de Evans e 173 de Cassidy. Os pontos de bónus de Evans pela Julius Baer Pole Position e pela volta mais rápida podem ser vitais.

Na corrida das equipas, a Jaguar TCS Racing lidera com o TAG Heuer Porsche 350 a 314 pontos. A corrida para o Troféu de Construtores inaugural vê a vantagem da Porsche ser reduzida para apenas oito pontos pela Jaguar: 433 contra 425.

A luta pelo título de Pilotos, Equipas e Fabricantes será decidida na corrida final em Londres, amanhã, 21 de julho, às 17:00, no ExCeL de Londres.