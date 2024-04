Fórmula E: Pascal Wehrlein triunfa na segunda corrida de Misano

A TAG Heuer Porsche Formula E Team voltou a repetir em Misano o triunfo em pista, desta vez com Pascal Wehrlein a vencer, depois de Oliver Rowland (Nissan Formula E Team), que seguia em primeiro na entrada para a última volta, ter ficado sem energia no seu monolugar. O piloto alemão repetiu o triunfo nesta temporada, sendo acompanhado no pódio por Jake Dennis (Andretti Formula E) e Nick Cassidy (Jaguar TCS Racing).

António Félix da Costa (TAG Heuer Porsche Formula E Team) ficou afastado dos pontos, depois de sofrer danos no seu carro em resultado de um toque num adversário. Terminou no 17º posto com uma volta de atraso para o seu companheiro de equipa e vencedor da prova.

Ao contrário de ontem, na segunda corrida do E-Prix de Misano, em estreia no Campeonato do Mundo de Fórmula E, os dois primeiros classificados escaparam muito cedo para a frente do pelotão, passando ambos para a discussão exclusiva do triunfo. Mas quando liderava com alguma margem para Pascal Wehrlein, o esforço de Oliver Rowland para assumir a frente fez com que o Nissan e-4ORCE 04 ficasse sem energia, entrando em ‘safe mode’ na última volta da corrida e perdendo, assim, a possibilidade de vencer. A vitória ‘caiu’ nas mãos do piloto alemão da Porsche.

NOTHING LEFT 😮 This was the moment @oliverrowland1 ran out of energy on the final lap of the #MisanoEPrix, allowing @PWehrlein to take the win! pic.twitter.com/zx4C6GKOK2 — Formula E (@FIAFormulaE) April 14, 2024

Como foi uma corrida em que não houve tanta energia poupada como aconteceu ontem, foram vários os pilotos com problemas para gerir na fase final da prova, levando a muitas mudanças nas posições. Assim, e com o afastamento de Rowland da frente – terminou classificado atrás de Félix da Costa – Jake Dennis teve de segurar como pôde os adversários que seguiam colados à traseira do seu Andretti. Nos últimos metros, Dennis passou a ter alguma margem, uma vez que Cassidy atacou e ultrapassou Nico Müller (ABT CUPRA Formula E Team), para terminar no pódio.

Foi uma corrida amarga para António Félix da Costa, que depois de ter perdido a vitória conquistada ontem em pista devido a uma infração técnica, largou hoje do fundo da grelha de partida, com uma volta apagada na sessão de qualificação. O piloto luso fez novamente um bom arranque, subindo algumas posições e até à volta 11, António Félix da Costa estava já em posições dentro do top 10, podendo somar pontos. No entanto, o português foi apanhado pelo efeito concertina que viu em ambas as provas de Misano, batendo com a asa dianteira na traseira de um carro adversário. Esse componente sofreu danos que obrigaram Félix da Costa a parar na box, ficando arredado de poder somar qualquer ponto na segunda corrida deste fim de semana.

More poor luck for @afelixdacosta! 😞 The @PorscheFormulaE driver's tyre is smoking like crazy, forcing the Portuguese man to return to the pits.#MisanoEPrix pic.twitter.com/0DtqglDv9h — Formula E (@FIAFormulaE) April 14, 2024

A classificação pode sofrer alterações porque há alguns incidentes que serão analisados pelos comissários desportivos.

Classificação provisória:

Foto: Simon Galloway/Fórmula E