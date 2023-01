Fórmula E, Pascal Wehrlein: “o carro esteve muito rápido e tivemos uma boa estratégia” | AutoSport

Pascal Wehrlein (TAG Heuer Porsche Formula E Team) tentou a vitória no primeiro ePrix da época no México, mas Jake Dennis (Avalanche Andretti Formula E) foi o mais forte. Na segunda ronda da temporada em Diriyah os dois pilotos voltaram a discutir a vitória vindos da posições do meio da grelha de partida, tendo o alemão da Porsche “vingado” a corrida inaugural numa prova muito bem disputada por uma série de pilotos. Jake Dennis mantém a liderança no campeonato por um ponto de vantagem sobre… Pascal Wehrlein.