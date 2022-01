Fórmula E, Pascal Wehrlein: “Não é fácil pilotar estes carros” | AutoSport

Os carro de Fórmula E são mais lentos que os de F1, mas nem por isso são mais fáceis de pilotar. Pascal Wehrlein confessou que os carros de Fórmula E são mais exigentes na condução pela menor quantidade de apoio aerodinâmico que geram:

“É um carro muito difícil de pilotar porque não tem muita aderência, por isso o carro está sempre a deslizar – está sempre a andar de lado. Para andar depressa neste carro, é preciso pilota-lo acima do limite”, disse Wehrlein à SoyMotor.com em testes de pré-época em Valência. “Não é como alguns carros de Fórmula 1 onde se vê o volante e parece que está sobre carris. Aqui estamos sempre a lutar com o carro e é muito difícil. Então temos de ter em conta que a maior parte do tempo estamos em circuitos de rua, onde só temos muros à nossa volta – não é muito fácil”.