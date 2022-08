Fórmula E, Pascal Wehrlein furioso com Nyck de Vries: “Espero que nunca chegue à F1” | AutoSport

Fórmula E, Pascal Wehrein furioso com Nyck de Vries: “Espero que nunca chegue à F1”

Pascal Wehrlein estava furioso com o rival Nyck de Vries, durante a última corrida da temporada de Fórmula E, dizendo no rádio de equipa que espera que o neerlandês “nunca chegue à F1” no futuro.

O momento de tensão entre Wehrlein e de Vries ocorreu durante uma manobra defensiva ousada do neerlandês ao alemão, o mesmo tipo de movimento que fez sobre Nick Cassidy, na primeira ronda do E-Prix de Londres, que resultou na perda do pódio, após uma penalização de 5 segundos.

O piloto da Mercedes, que tem estado ligado a um possível lugar na Fórmula 1 para a próxima época, foi novamente penalizado em Seul e somou mais dois pontos de penalização na sua licença.

“Espero que ele [Nyck de Vries] nunca chegue à F1”, foi o primeiro comentário de Pascal Wehrlein, após o incidente. Após a corrida, o piloto da Porsche ainda acrescentou: “Uma volta mais tarde penso que entrou em modo de ataque e a primeira opção foi tentar uma ultrapassagem demasiado otimista na curva 1, alargando a trajetória, colidindo com o meu carro, partindo-me a suspensão, destruindo a sua corrida com travagens demasiado tardias, o que não é realmente compreensível”, disse em declarações ao The Race.

“Não é o padrão deste campeonato”, continuou Wehrlein. “São sempre os mesmos pilotos com manobras para lá dos limites”.

De Vries terminou a época em nono lugar na classificação de pilotos, um lugar à frente de Wehrlein. O piloto alemão da Porsche vai ter como companheiro de equipa na próxima época António Félix da Costa.