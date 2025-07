Fórmula E: Pascal Wehrlein faz a pole, Félix da Costa larga de terceiro

Pascal Wehrlein foi intratável na qualificação e conquistou a pole para a corrida de mais logo, a segunda deste fim de semana no traçado do aeroporto de Templehof. A chuva deu finalmente tréguas e a pista apresentou-se praticamente seca, o que ajudou os Porsche a cimentarem a sua vantagem neste fim de semana. Félix da Costa foi até as meias-finais, caindo no duelo contra o seu colega de equipa, que tem agora o foco da equipa para tentar chegar ao campeonato. AFC larga da segunda linha da grelha.

O filme da qualificação

Ao contrário de ontem, a sessão começou com a pista muito mais seca, apesar de haver ainda algumas zonas húmidas que complicariam a tarefa dos pilotos. Lucas di Grassi não participou na qualificação, com o seu carro a ser ainda reconstruído após uma saída de pista violenta no TL3.

Here are your Qualifying groups for Round 14 💥 Who will end up at the front?@Hankook_Sport #BerlinEPrix pic.twitter.com/Du0jAN7eLv — Formula E (@FIAFormulaE) July 13, 2025

No Grupo A estava o candidato ao título, Oliver Rowland, que procurava encerrar as contas já este fim de semana, algo que se afigurava difícil, após a corrida sem pontos de ontem e uma penalização de cinco lugares na grelha da corrida de hoje. Os homens da DS Penske começaram a impor o ritmo, com Max Guenther e Jean-Éric Vergne no topo, superados pouco depois por Stoffell Vandoorne. Jake Hughes compltava o top 4 100% Stellantis. Mas Dan Ticktum e Jake Dennis também subiram ao topo da tabela, numa sessão dinâmica, com muitas trocas de posição. Taylor Barnard também tentou ficar no top 4 e perto do fim eram os homens da Maserati, Barnard e Ticktum no top 4 que garantia a passagem à fase a eliminar. Numa das suas últimas tentativas, Hughes falhou uma travagem e bateu contra as proteções. Assim, Vandoorne, Hughes, Barnard e Ticktum passavam à fase a eliminar. Rowland era quinto, mas a melhor volta de Hughes foi apagada, o que permitiu a Rowland passar à fase a eliminar.

🔴 Red flag is out 🔴 With less than 1 MINUTE to go for Group A…@Hankook_Sport #BerlinEPrix pic.twitter.com/ldgshRZ9Pf — Formula E (@FIAFormulaE) July 13, 2025

With a messy end for Group A, here's how the order ended up ⤵️@Hankook_Sport #BerlinEPrix pic.twitter.com/C6DbPTIvrC — Formula E (@FIAFormulaE) July 13, 2025

No segundo grupo, já com António Félix da Costa em pista, a pista estava praticamente seca. Os pilotos da Jaguar entrara nas boxes após as primeiras voltas enquanto AFC destacava-se e fazia o melhor tempo no arranque desta sessão, sendo destronado pouco depois do por Robin Frijns e Sébastien Buemi. Félix da Costa regressou ao topo, seguido de Edo Mortara, Sam Bird e Frijns.

No final da sessão, passavam à fase a eliminar Wehrlein, AFC, Frijns e Mueller.

Here are your Group B results 😎 Next up: the Duels 💪@Hankook_Sport #BerlinEPrix pic.twitter.com/lYrn0LSfoT — Formula E (@FIAFormulaE) July 13, 2025

Quartos de Final

O primeiro duelo do dia, com a chuva a regressar, foi entre Dan Ticktum e Taylor Barnard, com Ticktum a levar a melhor (vantagem de mais de meio segundo), garantindo presença nas meias-finais.

No duelo entre Rowland e Stoffel Vandoorne, o candidato o título levou a melhor e conseguiu também uma vaga no top 4.

Já o duelo entre Félix da Costa e Frijns caiu para o português, com uma vantagem de apenas 0,088 seg.

O último duelo entre Mueller e Wehrlein, o piloto da Porsche não deu hipóteses e garantiu a presença na fase seguinte.

Quarter Finals complete ✅ Onto the Semi Finals, these will be interesting ones@Hankook_Sport #BerlinEPrix pic.twitter.com/uj1oMhKGSH — Formula E (@FIAFormulaE) July 13, 2025

Meias-finais

Nas meias-finais, o primeiro duelo aconteceu entre Ticktum e Rowland, com vantagem para o piloto da Kiro. Dan Ticktum voltava a destacar-se a garantir um lugar na final. Rowland tinha o nono lugar garantido.

No duelo interno da Porsche, Wehrlein não deu qualquer hipótese e venceu claramente, cravando a melhor volta do fim de semana.

Assim na final teríamos o duelo Ticktum vs Wehrlein

Semi-Final 2: Da Costa 🆚 Wehrlein A mighty teammate showdown, Wehrlein sets the fastest lap of the weekend with a 57.756 beating Da Costa's 58.404 🤯 @Hankook_Sport #BerlinEPrix pic.twitter.com/9rBePx1bQ4 — Formula E (@FIAFormulaE) July 13, 2025

Final

A última volta da qualificação voltou a sorrir a Wehrlein que conquistou assim a pole para a corrida de mais logo, às 15h.

Grand Final: Ticktum 🆚 Wehrlein A dominant drive from the reigning Champion, sees Wehrlein beat out Ticktum on home turf 👊@Hankook_Sport #BerlinEPrix pic.twitter.com/4j5wtZey9v — Formula E (@FIAFormulaE) July 13, 2025