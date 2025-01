Fórmula E: Pascal Wehrlein faz a pole, Félix da Costa em segundo

O favoritismo da Porsche confirmou-se na qualificação, com Pascal Wehrlein a fazer a pole, à frente de António Félix da Costa que conseguiu o segundo posto para a corrida de mais logo. Uma sessão na qual os Porsche foram constantemente os mais fortes. Félix da Costa queixou-se de um barulho na roda traseira direita na final, que terá afetado a volta decisiva da qualificação.

No entanto, este é um bom lugar para o piloto luso, que ficou apenas atrás de Wehrlein, com o alemão a assinar a sua segunda pole em duas corridas na temporada 2025. Esta é a primeira vez que a Porsche consegue ficar com a primeira linha da grelha de partida de uma corrida na Fórmula E.

O filme da qualificação

Depois da pista molhada do TL2, a pista estava seca para o arranque da qualificação, com chuva a não querer estragar a festa nesta fase.

O Grupo A foi o primeiro a ir para a pista, era composto de Mitch Evans, Taylor Barnard, Edoardo Mortara, Sébastien Buemi, Pascal Wehrlein, Stoffel Vandoorne, Zane Maloney, Oliver Rowland, David Beckmann, Lucas di Grassi e Nico Muller.

Assim que os pilotos tiveram permissão para entrar em pista, ninguém quis ficar nas boxes. Ainda com algumas zonas húmidas, os pilotos apostaram em fazer mais voltas para perceber onde estava aderência e colocaram um pouco mais de borracha na pista.

Esta sessão começou com tempos no segundo 22. Vários pilotos passaram pelo topo da tabela na primeira metade dos 12 minutos deste grupo A, mas o foco era claramente colocar borracha em pista e fazer aumentar os níveis de grip. Edo Mortara foi o primeiro a fazer um tempo mais competitivo, entrando no segundo 17, ainda longe dos tempos de ontem. Já na segunda metade desta sessão, os tempos foram baixando, com Evans e Wehrlein também a entrarem no segundo 16. Rowland entrou no segundo 15, já quando faltavam três minutos para o fim, numa sessão que seria decidida nos últimos segundos Na penúltima volta da sessão, Evans entrou no segundo 14, mas a volta decisiva mudou o top 4 com Wehrlein, Rowland, Buemi e Evans passarem à fase a eliminar. No entanto, a volta de Buemi foi apagada por uma infração técnica. Mortara foi promovido ao top 4, conseguindo uma vaga na fase a eliminar.

O Grupo B era o de Félix da Costa, Sam Bird, Nyck de Vries, Dan Ticktum, Jean-Éric Vergne, Max Gunther, Norman Nato, Nick Cassidy, Jake Hughes, Jake Dennis e Robin Frijns. As primeiras voltas do Grupo B foram muito semelhantes ao que vimos no primeiro grupo, com voltas mais lentas, a colocar temperatura nos pneus e borracha na pista. A primeira volta rápida foi para Sam Bird, no segundo 15. Robin Frijns entrou no segundo 14 e no final da primeira metade tínhamos Frijns, Vergne, Gunther e AFC, com um top 4 que cabia em 0,3 segundos.

Cassidy foi o primeiro a entrar no segundo 13, já nos últimos três minutos desta sessão e pouco depois Félix da Costa saltava para segundo. A última volta desta sessão trouxe algumas mudanças, passando à fase a eliminar Gunther, Dennis, Cassidy e Félix da Costa.

Fase a eliminar

Ainda antes do início dos quartos de final, Nick Cassidy viu a sua melhor volta ser apagada, com Vergne a ser promovido à fase a eliminar.

A primeira eliminatória dos “quartos” seria entre Evans e Rowland com Rowland a ficar com o melhor tempo deste duelo, depois de um ligeiro erro de Evans.

Seguiu-se o duelo entre Wehrlein e Mortara, com o suíço a ficar muito longe do tempo de Wehrlein. A diferença foi de quase um segundo, já com o alemão da Porsche a gerir, depois de Mortara ter falhado a sua tentativa.

O terceiro duelo era entre Félix da Costa e Jake Dennis, com o piloto português a passar com meio segundo de vantagem.

A última eliminatória era entre colegas de equipa. Vergne enfrentava Gunther. Vergne, que foi “repescado” acabou por levar a melhor sobre Gunther que tinha sido o mais rápido do Grupo B.

Meias-finais

Pascal Wehrlein enfrentou Rowland no primeiro duelo nas meias-finais, com Wehrlein a levar a melhor, garantindo a segunda presença numa final este ano, em duas provas.

Seguia-se o duelo entre ex-colega de equipa, Vergne e Félix da Costa. Num duelo intenso, Félix da Costa bateu o recorde da pista e superou o piloto da DS. Tínhamos assim uma final 100% Porsche.

Semi-Final 2: da Costa 🆚 Vergne WE HAVE AN ALL @PorscheFormulaE FINAL! António Félix da Costa sets a mega lap to go through. @Hankook_Sport #MexicoCityEPrix pic.twitter.com/nsrBPfpdXF — Formula E (@FIAFormulaE) January 11, 2025

Final

Na discussão da pole, Wehrlein voltou a ser o mais forte e conseguiu a pole frente ao piloto luso, que não conseguiu reproduzir as voltas anteriores na fase a eliminar. AFC ficou apenas a pouco mais de 0.1 segundo da pole.

Pascal Wehrlein agradeceu a equipa por ter construído um carro completamente novo. O alemão elogiou o trabalho da equipa e dedicou a pole aos mecânicos que tiveram trabalho extra para montar um carro completamente novo.

Já Félix da Costa afirmou que a última volta foi a pior do dia, queixando-se de sobreviragem e de um barulho da roda traseira direita. O português sentiu que o carro não estava com o mesmo feeling e que a equipa ia ver o que se passa. No entanto, salientou o trabalho de equipa para melhorar as suas performances em qualificação, um trabalho que tem dado frutos.

Pascal Wehrlein takes the battle of the Porsches ⚔️ He picks up his first points of Season 11@Hankook_Sport #MexicoCityEPrix pic.twitter.com/m9vDoBW2nP — Formula E (@FIAFormulaE) January 11, 2025

A corrida está agendada para as 20h. O destaque desta qualificação vai para A Porsche, que foi claramente a melhor equipa, com a DS a mostrar bom andamento, ao contrário do que vimos nas sessões de treinos, em que foram mais discretos. Também a Nissan voltou a dar boas indicações, confirmando o que se viu em São Paulo, com a Jaguar um furo abaixo do que temos visto nas duas últimas épocas. Destaque também para Zane Maloney, com um lugar no top 10, bem à frente de Lucas di Graassi. Nota negativa para Envision que não conseguiu um bom resultado nesta qualificação.