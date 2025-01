Fórmula E: Pascal Wehrlein explica as lesões que teve no acidente da corrida de São Paulo

Pascal Wehrlein, que sofreu um violento acidente no E-Prix de São Paulo, explicou as lesões que sofreu no embate. O Porsche do campeão em título capotou depois de um pequeno contacto com Nick Cassidy, deixando-o imobilizado até à chegada da assistência médica.

O piloto da Porsche confirmou que sofreu uma concussão e contusões no peito e nos pulmões após o dramático acidente na abertura da temporada da Fórmula E em São Paulo. Wehrlein foi levado para o hospital para exames de precaução, mas teve alta rapidamente.

A huge crash for our reigning world champion Pascal Wehrlein as he came together with Nick Cassidy

Pascal reported he was okay and was out of the car shortly after 🙌#SaoPauloEPrix pic.twitter.com/i2kCk2Gqvy

— Formula E (@FIAFormulaE) December 7, 2024