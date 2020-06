Fórmula E: Pascal Wehrlein a caminho da Porsche

Pascal Wehrlein está de saída da Mahindra e estará a caminho da Porsche. O piloto alemão confirmou a sua saída da equipa indiana e o seu futuro deverá passar pela marca alemã.

Wehrlein é um talentoso piloto que começou a dar nas vistas na F3, ganhando um lugar no programa de jovens pilotos da Mercedes, tendo-se estreado aos 18 anos no DTM pelos flechas de prata. Aí foi campeão na sua terceira época (2015), antes de se mudar para a F1 no ano seguinte, onde representou a Manor e a Sauber. Ficou sem lugar no grande circo em 2018, ano em que regressou ao DTM e que começou a sua parceria com a Mahindra.

O piloto está de saída da sua atual equipa e não deverá sequer concluir a época atual, sendo apontando ao lugar que é agora de Neel Jani, que deverá concluir esta época. Wehrlein poderá também ambicionar um lugar no endurance, com a Porsche a mostrar vontade de apostar nos LMDh, embora com a saída do IMSA, vários pilotos de qualidade ficarão livres para assumir o volante do protótipo alemão, se tal se confirmar. Para já a Fórmula E parece garantida para Wehlrien.