Fórmula E: Parceria Andretti / Porsche termina

A Porsche e a Andretti anunciaram o fim da sua parceria no Campeonato do Mundo de Fórmula E ABB FIA, com a separação a consumar-se no final da época 2025/26. A colaboração entre as duas partes teve início em 2023, no arranque da Temporada 9, e revelou-se uma das mais frutuosas na história da competição elétrica.

A parceria reuniu o nome Andretti e a marca Porsche pela primeira vez desde 2008, quando o saudoso John Andretti competiu nas 24 Horas de Daytona com o emblema da marca alemã. O vínculo histórico entre ambos inclui ainda uma participação conjunta em Le Mans, com Mario e Michael Andretti como companheiros de equipa numa das corridas mais icónicas do desporto motorizado.

Na primeira época da Andretti como equipa cliente da Porsche na Fórmula E, o sucesso foi imediato: Jake Dennis conquistou o título de pilotos com uma vantagem de 30 pontos. Na temporada seguinte, foi Pascal Wehrlein, piloto oficial da Porsche, a sagrar-se campeão, numa demonstração eloquente da qualidade da unidade motriz da marca de Stuttgart. A época 2025/26, última ao abrigo desta parceria, decorre ainda com a Porsche a liderar tanto a classificação de equipas como a de construtores, com metade da temporada ainda por disputar.