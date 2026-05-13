Fórmula E: Parceria Andretti / Porsche termina
A Porsche e a Andretti anunciaram o fim da sua parceria no Campeonato do Mundo de Fórmula E ABB FIA, com a separação a consumar-se no final da época 2025/26. A colaboração entre as duas partes teve início em 2023, no arranque da Temporada 9, e revelou-se uma das mais frutuosas na história da competição elétrica.
A parceria reuniu o nome Andretti e a marca Porsche pela primeira vez desde 2008, quando o saudoso John Andretti competiu nas 24 Horas de Daytona com o emblema da marca alemã. O vínculo histórico entre ambos inclui ainda uma participação conjunta em Le Mans, com Mario e Michael Andretti como companheiros de equipa numa das corridas mais icónicas do desporto motorizado.
Na primeira época da Andretti como equipa cliente da Porsche na Fórmula E, o sucesso foi imediato: Jake Dennis conquistou o título de pilotos com uma vantagem de 30 pontos. Na temporada seguinte, foi Pascal Wehrlein, piloto oficial da Porsche, a sagrar-se campeão, numa demonstração eloquente da qualidade da unidade motriz da marca de Stuttgart. A época 2025/26, última ao abrigo desta parceria, decorre ainda com a Porsche a liderar tanto a classificação de equipas como a de construtores, com metade da temporada ainda por disputar.
O Autosport já não existe em versão papel, apenas na versão online.
E por essa razão, não é mais possível o Autosport continuar a disponibilizar todos os seus artigos gratuitamente.
Para que os leitores possam contribuir para a existência e evolução da qualidade do seu site preferido, criámos o Clube Autosport com inúmeras vantagens e descontos que permitirá a cada membro aceder a todos os artigos do site Autosport e ainda recuperar (varias vezes) o custo de ser membro.
Os membros do Clube Autosport receberão um cartão de membro com validade de 1 ano, que apresentarão junto das empresas parceiras como identificação.
Lista de Vantagens:
-Acesso a todos os conteúdos no site Autosport sem ter que ver a publicidade
-Desconto nos combustíveis Repsol
-Acesso a seguros especialmente desenvolvidos pela Vitorinos seguros a preços imbatíveis
-Descontos em oficinas, lojas e serviços auto
-Acesso exclusivo a eventos especialmente organizados para membros
Saiba mais AQUI